РЖД создаст 20 цифровых станций с искусственным интеллектом

РЖД планирует в ближайшие годы ввести в эксплуатацию 20 цифровых железнодорожных станций, оснащённых элементами искусственного интеллекта. Одной из них станет станция в Челябинске, проект которой находится на финальной стадии, сообщил первый заместитель генерального директора компании Сергей Кобзев.

Выступая на конференции «PRO//Движение. Транспортные системы управления», Кобзев рассказал, что челябинская станция станет цифровой сортировочной станцией нового поколения. Сейчас там синхронизируют испытания всех компонентов.

Целевая программа РЖД предполагает создание 20 таких станций по аналогичным стандартам в течение нескольких лет. Благодаря цифровым решениям компания рассчитывает автоматизировать и роботизировать примерно две трети задач, которые сейчас выполняют сотрудники станции.

Как отмечают в РЖД, новые технологии ускорят движение вагонов и повысят пунктуальность доставки. Ранее в компании поясняли, что цифровая станция — это комплекс современных цифровых решений для оптимизации работы сортировочной станции. Подробности приводит издание Царьград.