Картошка снаружи уже горит, а внутри еще твердая: дело не только в сильном огне

С жареной картошкой бывает странная ситуация: края уже темно-коричневые, некоторые кусочки приходится снимать со сковороды, а внутри они все еще неприятно хрустят. Первое желание — просто уменьшить огонь. Но причина может быть еще проще: картофель нарезан слишком крупно или кусочки получились разного размера.

Теперь для жарки я стараюсь нарезать картошку примерно одинаковыми брусочками средней толщины. Тогда поверхность успевает подрумяниться примерно к тому моменту, когда середина становится мягкой.

Толстые кусочки требуют больше времени

Если нарезать картофель крупными дольками и сразу отправить на горячую сковороду, поверхность быстро нагревается и начинает румяниться. До центра тепло добирается значительно медленнее.

Особенно плохо получается, когда в одной партии смешаны тонкие ломтики и толстые бруски. Первые уже начинают гореть, пока вторым требуется еще несколько минут.

Поэтому я сначала разрезаю клубни на пластины примерно одинаковой толщины, а затем — на брусочки. Идеальная точность не нужна, главное — не смешивать почти прозрачные ломтики с крупными кусками.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше картошку резала буквально на ходу: один кусочек тонкий, другой в два раза толще. Потом удивлялась, почему половина сковороды уже темная, а остальные кусочки приходится дожаривать. Теперь одинаковой нарезке уделяю лишнюю минуту — и результат намного ровнее».

Сковороду горкой не заполняю

Есть и обратная проблема. Если картофеля слишком много, температура сковороды падает, выделяющаяся влага не успевает испаряться и вместо жарки начинается тушение.

Поэтому выкладываю картофель достаточно свободно. Если нужно приготовить большую порцию, лучше сделать две партии, чем пытаться уместить все сразу.

После мытья кусочки обязательно обсушиваю. Вода на поверхности мешает нормальному подрумяниванию и заставляет горячее масло сильнее разбрызгиваться.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют тщательно мыть овощи перед приготовлением, а поврежденные или испорченные участки удалять.

Первую корочку не тороплю

Картофель выкладываю на разогретую сковороду, но после этого не ставлю максимальный огонь. Нужен достаточно сильный нагрев для жарки, однако поверхность не должна темнеть быстрее, чем успевает приготовиться середина.

Первые несколько минут картошку лишний раз не перемешиваю. Когда нижняя сторона подрумянилась, переворачиваю и продолжаю готовить.

Если вижу, что цвет появляется слишком быстро, уменьшаю нагрев. А вот накрывать сковороду крышкой на всю жарку не люблю: под ней скапливается пар, из-за которого хрустящая поверхность размягчается.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Для меня лучший ориентир — первая партия. Если картошка за пару минут уже становится темно-коричневой, а внутри совершенно сырая, сразу уменьшаю нагрев. Но сначала всегда проверяю толщину кусочков — очень часто проблема именно в ней».

Сорт картофеля тоже влияет на результат

Два разных сорта на одной и той же сковороде могут вести себя неодинаково. Более крахмалистый картофель обычно быстрее становится мягким и дает рыхлую середину, а сорта с меньшим содержанием крахмала лучше сохраняют форму.

Поэтому время жарки нельзя рассчитывать исключительно по минутам. Ближе к концу я просто пробую самый толстый кусочек: если он легко разламывается и внутри уже мягкий, картофель готов.

Главное — добиться баланса: примерно одинаковая нарезка, достаточно свободная сковорода и умеренно сильный нагрев. Тогда не приходится выбирать между горелой корочкой и сырой серединой — картошка успевает нормально приготовиться внутри и подрумяниться снаружи.

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