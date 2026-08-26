В Татарстане могут запустить производство субстанций для антибиотиков

Химический холдинг «Концентрация» планирует создать в Татарстане производство фармацевтических субстанций полного цикла. Проект представили на заседании совета директоров «Татхиминвестхолдинга» с участием главы республики Рустама Минниханова. Компания рассчитывает выпускать более 100 тонн продукции в год и рассматривает республику как ключевую площадку для локализации.

Речь идет о субстанциях и интермедиатах для антибиотиков и стратегически значимых лекарств. В планах — ванкомицин, полимиксин B, доксициклин. Сейчас подобные компоненты в России практически не производятся. Особенность проекта — полный цикл с ферментацией, что снизит зависимость от импортного сырья.

В компании отмечают развитую химпромышленность Татарстана и инвестиционный климат. Но есть и альтернатива — Московская область. Также холдинг рассчитывает на кооперацию с местными заводами: на химзаводе им. Карпова можно разместить дополнительные мощности, а с «Татхимфармпрепараты» — выпускать готовые лекарственные формы и участвовать в офсетных контрактах.

Сырье планируют закупать поэтапно: сначала частично импортное, затем запустить собственное. Для реализации нужны господдержка: льготное финансирование, гранты на НИОКР, налоговые преференции. Компания хочет использовать существующие площадки, чтобы не строить завод с нуля.