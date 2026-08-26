Новости Татарстана

В Татарстане могут запустить производство субстанций для антибиотиков

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Холдинг «Концентрация» планирует создать в Тата...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Химический холдинг «Концентрация» планирует создать в Татарстане производство фармацевтических субстанций полного цикла. Проект представили на заседании совета директоров «Татхиминвестхолдинга» с участием главы республики Рустама Минниханова. Компания рассчитывает выпускать более 100 тонн продукции в год и рассматривает республику как ключевую площадку для локализации.

Речь идет о субстанциях и интермедиатах для антибиотиков и стратегически значимых лекарств. В планах — ванкомицин, полимиксин B, доксициклин. Сейчас подобные компоненты в России практически не производятся. Особенность проекта — полный цикл с ферментацией, что снизит зависимость от импортного сырья.

В компании отмечают развитую химпромышленность Татарстана и инвестиционный климат. Но есть и альтернатива — Московская область. Также холдинг рассчитывает на кооперацию с местными заводами: на химзаводе им. Карпова можно разместить дополнительные мощности, а с «Татхимфармпрепараты» — выпускать готовые лекарственные формы и участвовать в офсетных контрактах.

Сырье планируют закупать поэтапно: сначала частично импортное, затем запустить собственное. Для реализации нужны господдержка: льготное финансирование, гранты на НИОКР, налоговые преференции. Компания хочет использовать существующие площадки, чтобы не строить завод с нуля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пачку творога смешиваю с картофелем: эти румяные лепешки у нас съедают еще горячими - рецепт на скорую руку

Интересное в Казани

день назад

Алтай в центре Казани: как древняя тюркская мифология ожила в интерьере лаундж-заведения

цена обработки участка от ос

Не у нас

20 часов назад

Бывшая жительница Эстонии сказала, как прошел переезд в Россию

Не у нас

день назад

Перед россиянами сняли вопрос о короткой рабочей неделе осенью 2026 года

замена жёсткого диска на ноутбуке в Ростове-на-Дону

Не у нас

день назад

Фигуристы из Японии и Новой Зеландии сняли флаги в поддержку россиянина

Не у нас

день назад

В СМИ сняли вопрос, за что Овечкин получил 33 штрафа на 82 тыс. рублей

Технологии

20 часов назад

Гендиректор Xiaomi показал складной смартфон MIX Ultra

Кулинария

день назад

Картофель натираю прямо в фарш: котлет получается больше, а внутри они остаются сочными
Новости Татарстана
24 минуты назад

В Татарстане могут запустить производство субстанций для антибиотиков

Холдинг «Концентрация» планирует создать в Тата...

Кулинария

час назад

Вчерашнее пюре больше не разогреваю: добавляю начинку и жарю картофельные пирожки без теста

Интересное в Казани

день назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться

Кулинария

3 часа назад

Жареная картошка превращается в кашу при перемешивании: когда лопатку лучше вообще не трогать

Новости Казани

3 часа назад

Архимандрит Иларион: «Господь благословил русских особым терпением»
«Клянусь в верности СССР»: в РТ осудили экстрем...
Новости Татарстана
час назад

«Клянусь в верности СССР»: в РТ осудили экстремистов из несуществующей страны

Кулинария

5 часов назад

Рис на следующий день становится сухим и жестким: при разогреве ему не хватает одной мелочи

Новости Казани

6 часов назад

Совет директоров «Казаньоргсинтеза» оценил экологию и инновации СИБУРа

Технологии

7 часов назад

Экранное время в возрасте года снижает успеваемость на 1,47 балла
Билайн предложил родителям бесплатно подключить...
Новости России
6 дней назад

Билайн предложил родителям бесплатно подключить «Детский режим» к началу учебного года