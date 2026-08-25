Яйца для салата больше не режу ножом: один быстрый способ дает одинаковые кусочки за секунды

Вареные яйца входят в десятки домашних салатов, но нарезать их ножом не всегда удобно. Желток крошится и прилипает к лезвию, белок скользит по доске, а вместо аккуратных одинаковых кубиков получается смесь крупных и совсем мелких кусочков.

Для салатов я использую обычную металлическую яйцерезку, причем пропускаю яйцо через нее дважды в разных направлениях. На все уходит несколько секунд, а кусочки получаются практически одинакового размера.

Сначала режу яйцо в одном направлении

Яйца заранее отвариваю вкрутую и полностью охлаждаю. С теплым яйцом работать неудобнее: желток мягче и сильнее крошится.

Очищенное яйцо кладу в яйцерезку и опускаю металлические струны. Получаются ровные тонкие пластинки.

Но для большинства салатов этого недостаточно. Поэтому аккуратно собираю нарезанное яйцо, поворачиваю его на 90 градусов и еще раз пропускаю через струны.

В результате вместо длинных пластинок получаются небольшие кусочки примерно одинакового размера.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Яйцерезка у меня долго лежала в дальнем ящике — казалось, что ножом быстрее. Потом попробовала повернуть уже нарезанное яйцо и пропустить через нее второй раз. Для оливье и других салатов теперь практически всегда делаю именно так».

Особенно удобно, когда яиц много

Разница хорошо заметна перед праздниками. Одно-два яйца можно спокойно нарезать ножом, но если для большой миски салата требуется пять или шесть, однообразная работа начинает занимать время.

С яйцерезкой каждое яйцо нарезается за несколько движений. При этом не приходится постоянно очищать нож от налипшего желтка.

Про Казань

Особенно хорошо такой способ подходит для оливье, салатов с крабовыми палочками, картофелем или консервированной рыбой — там не нужны идеально геометрические кубики, но желательно, чтобы ингредиенты были примерно одного размера.

Есть еще один способ — обычная решетка

Если яйцерезки дома нет, для большого количества яиц иногда используют металлическую решетку с подходящими ячейками. Вареное яйцо аккуратно продавливают через нее непосредственно в миску.

Однако здесь результат сильно зависит от размера отверстий, поэтому для небольшой порции я предпочитаю яйцерезку.

Кстати, для салатов яйца необязательно всегда измельчать кубиками. В некоторых рецептах их натирают на терке. Например, в рецептах слоеных салатов «Гастрономъ» использует именно такой способ измельчения вареных яиц.

Главное — хорошо охладить после варки

Для аккуратной нарезки имеет значение не только инструмент. Яйцо должно быть полностью сварено и охлаждено.

После приготовления я перекладываю яйца в холодную воду. Когда они остынут, очищаю и только затем нарезаю.

При этом важно не хранить готовые яйца слишком долго. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать сроки и температурные условия хранения готовых продуктов, особенно если они затем используются в многокомпонентных салатах.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Я заметила, что теплое яйцо даже яйцерезка не всегда спасает: желток начинает мазаться, и аккуратной нарезки уже нет. Поэтому после варки обязательно даю яйцам полностью остыть, а потом уже достаю все остальное для салата».

Яйцерезка пригодилась не только для яиц

Простой кухонный инструмент можно использовать и для некоторых других мягких продуктов. Через металлические струны удобно нарезать небольшие шампиньоны, мягкий сыр или отварной картофель подходящего размера.

Но давить на слишком твердые продукты не стоит — тонкие струны можно растянуть или порвать.

Для яиц же прием оказался практически идеальным: один раз пропускаю вдоль, поворачиваю и режу второй раз поперек. Несколько секунд — и можно сразу отправлять нарезку в миску, не собирая крошки желтка с разделочной доски.

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