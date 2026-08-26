Новости Татарстана

«Клянусь в верности СССР»: в РТ осудили экстремистов из несуществующей страны

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане вынесен приговор участникам экстре...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Набережных Челнах суд приговорил к четырем годам условно организаторов ячейки экстремистского движения «Граждане СССР». Они создали в Татарстане собственную «республику» с армией, судами и даже генералом-самозванцем. Участники отрицали распад Советского Союза и считали Российскую Федерацию «коммерческой структурой».

На своих собраниях они принимали присягу СССР и выдавали военные билеты, водительские права и номера советского образца. Организатором «Верховного Совета ТАССР» был 73-летний уроженец Азербайджана Агали Кулиев. Он провозгласил себя председателем президиума и создал подобие исполнительной и судебной власти.

Филиалы ячейки действовали в Челнах, Казани, Нижнекамске и других городах. В сентябре 2023 года члены организации съехались на съезд в национальный парк «Нижняя Кама», где отрекались от российской армии и вступали в «вооруженные силы СССР». Особую активность проявляла пенсионерка, которая от имени «совета народных депутатов» требовала убрать российские флаги и водрузить советские.

Движение также занималось «потребительским террором», заваливая госорганы запросами. Члены организации требовали вернуть им деньги за ЖКХ в перерасчете один советский рубль на килограмм банковского золота. Одной из участниц, секретарю организации, суд назначил принудительное лечение в психиатрической клинике.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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