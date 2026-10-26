Польза

ВТБ выступил генеральным партнером церемонии «Пушкинская карта.Премия»

Служба новостей Автор статьи
Служба новостей
ВТБ стал генеральным партнером церемонии «Пушки...

Пресс-служба ВТБ

Подписаться на Дзен.канал

ВТБ стал генеральным партнером церемонии «Пушкинская карта.Премия», которая состоялась 23 октября в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ). Награды получили учреждения культуры и регионы, которые внесли значительный вклад в развитие программы.

С этого года ВТБ выступает оператором Пушкинской карты, выпустив уже более 7,8 млн карт для молодых людей 14-22 лет. За это время участники потратили свыше 8 млрд рублей на посещение культурных мероприятий, в том числе 2,6 млрд рублей – на билеты в кино. По оценке банка, программой пользуется каждый второй россиянин этой возрастной группы.

«За первый год работы ВТБ в качестве оператора Пушкинской карты программа сохранила свой «вайб» для молодежи. Миллионы приобретенных билетов – показатель того, что театры, музеи и концертные площадки закрепляются как часть повседневной жизни молодых людей. Для нас важно не только обеспечить удобный доступ к культурным событиям, но и помочь сформировать привычку регулярно посещать их. ВТБ много лет поддерживает культурные проекты по всей стране, а Пушкинская карта позволяет сделать это направление максимально востребованным», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В этом году премия включала 27 номинаций в 8 блоках. Награды получили театры, музеи, концертные площадки, дома культуры, образовательные организации и библиотеки, а также регионы, добившиеся успехов в реализации программы.

Среди лауреатов – Новосибирский театр оперы и балета, Государственный Эрмитаж, музей-заповедник «Царское Село», Московский концертный зал «Зарядье», Российская государственная библиотека для молодежи и Государственный фонд кинофильмов. Среди регионов отмечены, в частности, Тамбовская область, Республики Татарстан, Марий Эл, Мордовия и Чувашия, а также Сахалинская, Костромская, Пензенская, Курская, Тульская и Саратовская области.

Программа «Пушкинская карта» стартовала по решению Президента в сентябре 2021 года, в 2025 году стала частью национального проекта «Семья». Получить Пушкинскую карту могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. На балансе карты – 5 тыс. рублей, которые можно потратить на покупку билетов в театры, музеи, концертные залы, кино и другие учреждения культуры. Сегодня в программе участвуют более 12 тыс. учреждений.

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пельмени больше не бросаю в кипяток: укладываю слоями, засыпаю сыром и достаю из духовки сочную запеканку с корочкой

Кулинария

3 часа назад

Батон больше не режу на скучные бутерброды: заливаю яйцами, засыпаю сыром — и на сковороде вырастает целый пирог

средство от плесени на герметике в ванной

Не у нас

4 часа назад

Петр Ян после победы над Двалишвили сообщил о проблемах с экипировкой в бою

Гид по Казани

3 дня назад

Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних каникул

чашки с логотипом на заказ в Москве

Кулинария

4 часа назад

Сухой творог больше не пытаюсь превратить в сырники: добавляю сметану и запекаю десерт с нежной, почти кремовой серединкой

Кулинария

14 часов назад

Турки сначала бросают на сковороду помидоры и перец, а уже потом яйца: получается яичница, которую хочется есть прямо из сковороды

Кулинария

день назад

Итальянцы превращают картофельное пюре в маленькие подушечки: добавляют муку — и готовят ньокки, которые тают во рту

Не у нас

4 часа назад

В РФ прошел старт продаж Chery Rely R08: что это за авто и сколько стоит
Лайфхаки
6 часов назад

Листья в теплице осенью: как сделать землю рыхлой к весне

Простой осенний способ для теплицы: укрыть гряд...

Наука

2 минуты назад

В КФУ стартовала всероссийская конференция о сохранении наследия

Новости Казани

3 часа назад

Курьерам в Казани ограничат скорость и запретят заезд в 15 зон

Новости Казани

3 часа назад

Доля метро и троллейбусов в перевозках казанцев выросла

Новости Татарстана

4 часа назад

В Нижнекамске появился помощник главы по борьбе с коррупцией
Мужскую одежду в Казани стали покупать на 74% чаще
Новости Казани
день назад

Мужскую одежду в Казани стали покупать на 74% чаще

Не у нас

4 часа назад

Историк раскрыл, почему в Сибири перемещали старинные надгробия

Не у нас

4 часа назад

Эксперт Целиков: продажи новых легковых авто в РФ за неделю выросли на 8%

Новости Казани

4 часа назад

В центре Казани из-за повреждения контактной сети встали больше 20 троллейбусов
«Списывал на усталость»: рассказываем, какие му...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Списывал на усталость»: рассказываем, какие мужские болезни в Казани развиваются годами без симптомов