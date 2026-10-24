Зимнюю уборку Казани отрепетировали на четырех базах подрядчиков

Свыше 30 специалистов комитета внешнего благоустройства, Центра городской трансформации, районных администраций и дорожно-эксплуатационных предприятий прошли тренировочный прогон перед зимой. Об этом сообщили в мэрии Казани. Главная цель — пройти весь путь от планирования до выхода машин на линию и убедиться, что город готов к холодам.

Проверили, как распределяются участки уборки, какие адреса получат приоритет и какую технику направят на каждый объект с учетом ее состояния. На базах экзамен держали водители самосвалов, погрузчиков и комбинированных дорожных машин: у них смотрели оформление путевых листов, прохождение предрейсового медосмотра и техконтроль транспорта. Отдельный блок — работа в системе «Монитор города». Специалисты оценивали, насколько корректно вносятся данные, как машины отображаются на карте и удобен ли интерфейс для операторов.

Инспекция охватила четыре площадки подрядчиков: «Городские мосты», трест «Горводзеленхоз», «ДРЭУ Кировского района» и «Городское благоустройство». Динамика положительная: водители выходят на линию заметно быстрее, чем годом ранее, задержек при выпуске транспорта не зафиксировано.

Проблемным местом осталось оформление документации. Процедуры упростили, но отчетные данные по-прежнему приходится заносить в разные информационные системы, и это дополнительно нагружает сотрудников. Чтобы убрать лишнюю бюрократию, планирование сведут к единому источнику, а комитет внешнего благоустройства в ближайшее время соберет диспетчеров и специалистов Центра городской трансформации для настройки документооборота в цифровой среде.

С 15 октября дорожные службы города перешли на зимний режим. В сезоне 2026–2027 годов улично-дорожную сеть площадью более 23 млн кв. метров будут убирать четыре подрядные организации, в городском парке зимней техники — 580 машин.