Фарш смешиваю не с хлебом, а с капустой: котлеты выходят сочными даже без большого количества масла

Обычные мясные котлеты легко сделать сочнее, если вместо размоченного хлеба добавить в фарш свежую капусту. Она почти не меняет привычный мясной вкус, зато при приготовлении выделяет влагу и помогает сохранить мягкость. Котлеты получаются нежными, с аппетитной корочкой, а для жарки достаточно небольшого количества масла.

Такой рецепт особенно удобен, когда нужно приготовить сытный ужин из доступных продуктов. Капуста увеличивает объём фарша, поэтому из привычного количества мяса получается больше котлет. При этом овощи не нужно предварительно отваривать или обжаривать.

Какие продукты понадобятся

На 4–5 порций:

мясной фарш — 500 г;

белокочанная капуста — 250 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — 1–2 зубчика;

соль — ¾ ч. л. или по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сладкая паприка — ½ ч. л.;

растительное масло — 1–2 ст. л. для жарки.

Лучше всего использовать смешанный фарш из говядины и свинины. Подойдёт также куриный или индюшиный, но время приготовления может немного отличаться.

Как приготовить сочные котлеты с капустой

Снимите с кочана верхние листья и отрежьте необходимое количество капусты. Очень мелко нашинкуйте её ножом или измельчите в кухонном комбайне короткими импульсами. Кусочки должны быть небольшими, но не превращаться в пюре. Если капуста плотная и жёсткая, слегка помните её руками с маленькой щепоткой соли в течение 1–2 минут. Очистите лук и натрите на мелкой тёрке. Переложите фарш в глубокую миску, добавьте капусту, лук и измельчённый чеснок. Разбейте яйцо, всыпьте соль, перец и паприку. Тщательно перемешайте массу в течение 2–3 минут, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Оставьте фарш на 10 минут в холодильнике. Смочите руки водой и сформируйте небольшие котлеты толщиной около 2 см. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте котлеты на среднем огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки. Уменьшите нагрев, добавьте 2–3 столовые ложки воды и накройте сковороду крышкой. Готовьте ещё 7–10 минут, пока котлеты полностью не приготовятся внутри. Для фарша из говядины или свинины температура в центре должна достигнуть 71 °C, для птицы — 74 °C.

Готовые котлеты переложите на тарелку и дайте им постоять пару минут перед подачей.

Почему капуста делает котлеты сочнее

Главный секрет заключается в высоком содержании воды в капусте.

Во время нагревания овощ постепенно размягчается и выделяет влагу. Благодаря этому котлетная масса получается менее плотной.

Мелко нарезанная капуста также помогает сделать текстуру нежнее, особенно если используется достаточно постный фарш.

Однако важно соблюдать пропорции. Если добавить слишком много капусты, котлеты начнут напоминать овощные оладьи с мясом и могут хуже держать форму.

Оптимальный вариант — около 200–250 г капусты на 500 г фарша.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для котлет лучше измельчать капусту как можно мельче. Крупные полоски будут заметно выделяться в готовом блюде и могут мешать формированию котлет. Если капуста очень сочная и после измельчения выделила много жидкости, слегка отожмите её, но не досуха — часть влаги нужна для нежной текстуры.

Почему хлеб в этом рецепте не нужен

В классические котлеты часто добавляют хлеб, размоченный в молоке или воде. Он помогает удерживать влагу и делает мясную массу мягче.

Капуста выполняет часть этой задачи иначе: добавляет собственную влагу и растительные волокна.

При этом она не заменяет хлеб полностью по его технологическим свойствам. Поэтому особенно важно хорошо вымешать фарш и не делать котлеты слишком крупными.

Яйцо в рецепте помогает соединить ингредиенты и сохранить форму во время жарки.

Какой фарш лучше выбрать

Свино-говяжий фарш — универсальный вариант. Котлеты получаются с насыщенным мясным вкусом и мягкой серединой.

Куриный фарш хорошо сочетается с капустой, особенно если используется мясо бедра.

Фарш из индейки позволяет приготовить более постное блюдо, но требует аккуратного приготовления, чтобы котлеты не пересохли.

Говяжий фарш тоже подойдёт. Если он очень постный, можно добавить немного больше лука.

Для сочных котлет не обязательно выбирать самое жирное мясо: капуста помогает сохранить мягкость и при умеренном количестве жира.

Как пожарить котлеты с минимумом масла

Лучше использовать сковороду с качественным антипригарным покрытием и толстым дном.

Достаточно смазать поверхность небольшим количеством масла и хорошо разогреть её перед приготовлением.

Сначала котлеты обжаривают до румяной корочки, а затем доводят до готовности под крышкой с добавлением воды.

Такой способ позволяет не доливать масло в процессе жарки.

Главное — не использовать слишком сильный огонь. Иначе поверхность быстро потемнеет, а середина останется недостаточно приготовленной.

Почему котлеты могут разваливаться

Чаще всего это происходит из-за избытка жидкости.

Если капуста выделила много сока, а лук был очень крупным, фарш может стать рыхлым.

Исправить консистенцию помогут тщательное вымешивание и короткое охлаждение.

Если масса всё равно не держит форму, можно добавить одну столовую ложку панировочных сухарей. Но обычно при правильных пропорциях это не требуется.

Не стоит переворачивать котлеты слишком рано. Дождитесь, пока нижняя сторона хорошо схватится.

Можно ли приготовить котлеты в духовке

Да, это удобная альтернатива жарке.

Разогрейте духовку до 190 °C. Застелите противень пергаментом и слегка смажьте его маслом.

Сформируйте котлеты и разложите на небольшом расстоянии друг от друга.

Запекайте примерно 25–35 минут в зависимости от размера, до полной готовности мяса.

При таком способе корочка будет менее выраженной, чем на сковороде, зато дополнительного масла понадобится совсем немного.

Что добавить для более интересного вкуса

Базовый рецепт можно разнообразить несколькими ингредиентами:

Свежий укроп: хорошо сочетается с капустой и куриным фаршем.

Петрушка: добавляет свежий аромат.

Сушёный чеснок: делает вкус насыщеннее.

Копчёная паприка: придаёт лёгкие пряные нотки.

Небольшая тёртая морковь: добавляет сладость и делает котлеты ярче.

Если используете морковь, лучше уменьшить количество капусты примерно на 50 г, чтобы сохранить баланс овощей и мяса.

С чем подавать котлеты с капустой

Такие котлеты хорошо сочетаются с картофельным пюре, гречкой, рисом или макаронами.

Для более лёгкого ужина достаточно подать свежие овощи и немного сметанного соуса с зеленью.

Особенно вкусны котлеты с простой подливой из сметаны и небольшого количества бульона.

При желании готовые котлеты можно дополнительно потушить в таком соусе несколько минут.

Как хранить готовые котлеты

После приготовления котлеты нужно охладить и убрать в холодильник не позднее двух часов.

В закрытом контейнере при температуре не выше +4 °C они могут храниться 3–4 дня.

Перед подачей разогревайте котлеты до полного прогревания.

Также их можно заморозить уже приготовленными. После размораживания лучше прогреть их под крышкой с небольшим количеством воды, чтобы сохранить мягкость.

Котлеты с капустой — простой способ разнообразить привычное мясное блюдо и использовать меньше масла при жарке. Овощи делают фарш мягче, помогают сохранить сочность и позволяют приготовить больше порций из доступных ингредиентов. Главное — мелко нарезать капусту, соблюдать пропорции и не пересушивать котлеты на сильном огне.

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