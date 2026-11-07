Исследователи из Перми выявили ограничения при обучении медицинского ИИ
Пермские ученые обнаружили, что увеличение объема исходной информации не всегда делает медицинские нейросети точнее. Специалисты Пермского государственного национального исследовательского университета изучили зависимость между количеством данных и качеством работы моделей искусственного интеллекта.
Результаты показали, что добавление новой информации не гарантирует улучшения ответов системы. В некоторых из рассмотренных случаев точность нейросетей даже снижалась, несмотря на расширение набора данных.
По мнению исследователей, при оценке медицинских ИИ-моделей важно учитывать не только объем доступной информации, но и то, насколько эффективно система ее обрабатывает. Количество данных и точность результатов не всегда растут одновременно.
При этом выводы относятся к конкретным примерам, изученным сотрудниками ПГНИУ, и не означают, что увеличение объема информации ухудшает работу всех нейросетей, сообщает "Самара Онлайн 24".
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец