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Исследователи из Перми выявили ограничения при обучении медицинского ИИ

Служба новостей Автор статьи
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Пермские ученые обнаружили, что увеличение объема исходной информации не всегда делает медицинские нейросети точнее. Специалисты Пермского государственного национального исследовательского университета изучили зависимость между количеством данных и качеством работы моделей искусственного интеллекта.

Результаты показали, что добавление новой информации не гарантирует улучшения ответов системы. В некоторых из рассмотренных случаев точность нейросетей даже снижалась, несмотря на расширение набора данных.

По мнению исследователей, при оценке медицинских ИИ-моделей важно учитывать не только объем доступной информации, но и то, насколько эффективно система ее обрабатывает. Количество данных и точность результатов не всегда растут одновременно.

При этом выводы относятся к конкретным примерам, изученным сотрудниками ПГНИУ, и не означают, что увеличение объема информации ухудшает работу всех нейросетей, сообщает "Самара Онлайн 24".

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