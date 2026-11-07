Не у нас

Священник РПЦ разъяснил, как вымолить душу из ада

Анастасия Шарова Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

В православном вероучении понятия ада и геенны огненной имеют разные смысловые оттенки, хотя в повседневной речи их часто употребляют как синонимы. Различие связано прежде всего с представлением о состоянии души до и после Страшного суда.

Согласно христианскому учению, окончательное определение посмертной участи человека связано со Вторым пришествием Христа и всеобщим воскресением. До этого души умерших пребывают в состоянии, которое в богословской традиции называют предварительным.

Геенна огненная при этом рассматривается как образ окончательного осуждения после Страшного суда. Ад же в некоторых богословских объяснениях обозначает состояние страдания, предшествующее этому событию.

Особое место в православии занимает молитва за умерших. Верующие обращаются к Богу с просьбой о милости к усопшим, надеясь на облегчение их посмертной участи.

При этом церковная практика различает богослужебное поминовение крещёных православных христиан и личную молитву об остальных умерших. Вопрос о посмертной судьбе неверующих не сводится к утверждению, что любые молитвы за них бесполезны.

Православное учение подчёркивает значение свободного выбора человека и его ответственности за собственную жизнь. Вместе с тем окончательный суд над душой, согласно вероучению, принадлежит Богу, а не людям.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В РПЦ объяснили, куда девать старые иконы и почему их нельзя выбрасывать

Не у нас

день назад

В РПЦ рассказали, как поступить, если домашний питомец умирает в мучениях

в квартире появились клопы

Кулинария

день назад

Когда до зарплаты далеко, готовлю этот пирог из капусты: заливаю простым тестом — получается целый противень

Гид по районам

2 дня назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»

монолитные работы цена в Нижнем Новгороде

Кулинария

12 часов назад

Картошку натираю и смешиваю с фаршем: сочные ленивые беляши с румяной корочкой — семья просит чаще котлет

Кулинария

9 часов назад

Греки готовят из капусты блюдо вкуснее привычных голубцов: нежные рулетики в лимонном соусе тают во рту

Кулинария

7 часов назад

Капуста с курицей получается вкуснее, чем в столовой: тушу в томатной подливе — мясо нежное, овощи сочные

Кулинария

день назад

Картофель больше не превращаю в пюре: смешиваю с сыром и яйцом — запекаю золотистые гнёзда
Новости Татарстана
16 часов назад

Промышленные товары из Татарстана могут появиться на рынке Индонезии

Татарстан планирует поставлять промышленную про...

Не у нас

24 минуты назад

Священник назвал три дела, которые важно успеть сделать перед смертью

Кулинария

31 минуту назад

Фарш смешиваю не с хлебом, а с капустой: котлеты выходят сочными даже без большого количества масла

Не у нас

32 минуты назад

В РПЦ объяснили, почему молитву с полуночи до 3 утра считают особенно сильной

Не у нас

37 минут назад

Священники объяснили, какие вещи нельзя забирать из храма домой
Шамиль Хасянов возглавил отдел полиции Чистопол...
Новости Татарстана
22 часа назад

Шамиль Хасянов возглавил отдел полиции Чистопольского района

Не у нас

час назад

Исследователи из Перми выявили ограничения при обучении медицинского ИИ

Не у нас

час назад

Anthropic опасается, что ИИ начнет ускоренно создавать новые модели

Новости Казани

час назад

Казанский «Ак Барс-Ракета» уступил в стартовом матче чемпионата
Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией
Гид по Казани
5 дней назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией