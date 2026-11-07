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Священник рассказал, когда длинная молитва может стать грехом

Анастасия Шарова Автор статьи
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Продолжительная молитва сама по себе не считается грехом, однако определённые намерения молящегося могут лишить её духовного смысла. Об этом рассказал православный священнослужитель, объяснив отношение церкви к многословию во время обращения к Богу.

По его словам, в Евангелии осуждается не количество произнесённых слов, а стремление использовать молитву для демонстрации собственной набожности. Подобное поведение связывают с фарисеями, которые уделяли особое внимание внешнему проявлению благочестия.

Священник подчеркнул, что в православной традиции существует немало длинных молитвенных текстов. Их чтение не противоречит церковному учению, если человек действительно сосредоточен на обращении к Богу.

Проблема возникает тогда, когда верующий намеренно затягивает молитву, рассчитывая произвести впечатление на окружающих или подчеркнуть собственное духовное превосходство.

При этом короткое обращение к Богу может быть не менее значимым, чем продолжительное молитвенное правило.

Таким образом, решающее значение имеет не длительность молитвы, а искренность человека. Священнослужитель призвал верующих уделять больше внимания внутреннему состоянию, а не количеству прочитанных слов.

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