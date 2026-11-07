Священник рассказал, когда длинная молитва может стать грехом
Продолжительная молитва сама по себе не считается грехом, однако определённые намерения молящегося могут лишить её духовного смысла. Об этом рассказал православный священнослужитель, объяснив отношение церкви к многословию во время обращения к Богу.
По его словам, в Евангелии осуждается не количество произнесённых слов, а стремление использовать молитву для демонстрации собственной набожности. Подобное поведение связывают с фарисеями, которые уделяли особое внимание внешнему проявлению благочестия.
Священник подчеркнул, что в православной традиции существует немало длинных молитвенных текстов. Их чтение не противоречит церковному учению, если человек действительно сосредоточен на обращении к Богу.
Проблема возникает тогда, когда верующий намеренно затягивает молитву, рассчитывая произвести впечатление на окружающих или подчеркнуть собственное духовное превосходство.
При этом короткое обращение к Богу может быть не менее значимым, чем продолжительное молитвенное правило.
Таким образом, решающее значение имеет не длительность молитвы, а искренность человека. Священнослужитель призвал верующих уделять больше внимания внутреннему состоянию, а не количеству прочитанных слов.
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