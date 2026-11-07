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Священник назвал три дела, которые важно успеть сделать перед смертью

Анастасия Шарова Автор статьи
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Перед завершением земной жизни человеку важно не только позаботиться о материальных делах, но и постараться освободиться от давних обид и внутренних переживаний. Об этом рассказал священник петербургского храма Феодоровской иконы Божией Матери Марк Алексеев.

Первым необходимым шагом иерей назвал примирение с окружающими. По его словам, человеку следует попросить прощения у тех, кого он когда-либо обидел, и самому отказаться от накопленных претензий. Если личный разговор невозможен, можно написать письмо или мысленно обратиться к человеку.

Верующим священник также рекомендует исповедь. Покаяние, по его убеждению, помогает избавиться от тяжёлых переживаний и обрести душевное спокойствие.

Второй важный вопрос касается финансовых обязательств. Отец Марк советует по возможности вернуть долги, выполнить данные обещания и урегулировать имущественные разногласия, чтобы после смерти не оставлять родственникам дополнительные проблемы.

Третьим пунктом стала честность внутри семьи. Священнослужитель считает, что некоторые скрываемые годами обстоятельства могут причинить близким серьёзную боль, если станут известны уже после ухода человека.

По мнению иерея, своевременное признание собственных ошибок, прощение и забота о родных позволяют человеку завершить жизненный путь с более спокойной совестью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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