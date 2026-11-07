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В РПЦ объяснили, почему молитву с полуночи до 3 утра считают особенно сильной

Анастасия Шарова Автор статьи
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В православной традиции существует представление об особой ценности молитвы, совершаемой глубокой ночью. Время с полуночи до трёх часов утра некоторые духовные наставники называли подходящим для сосредоточенного обращения к Богу.

В религиозных свидетельствах встречается высказывание отца Гурия, согласно которому ночная молитва обладает в сорок раз большей духовной силой, чем дневная. Аналогичное сравнение приводилось и в отношении поклонов. Однако такое соотношение не является общецерковным правилом.

Особое значение ночному молитвенному бдению приписывали и другие почитаемые православными подвижники, в том числе Серафим Саровский и Пелагея Рязанская.

Смысл подобной практики объясняется добровольным отказом от привычного отдыха. Человек посвящает время молитве, когда окружающий мир погружён в сон, а повседневные заботы меньше отвлекают от духовной жизни.

При этом наставники подчёркивали, что важнее не количество прочитанных молитв и не выбранный час, а внутреннее состояние верующего. Молиться следует спокойно, внимательно и без раздражения.

Православная церковь не устанавливает правила, согласно которому Бог слышит человека исключительно в определённые часы. Обращаться к Нему можно в любое время суток, а ночное бдение остаётся добровольной духовной практикой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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