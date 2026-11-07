Бананы больше не выбрасываю, когда потемнеют: пеку ароматный кекс с мягким мякишем

Потемневшие бананы часто отправляются в мусорное ведро, хотя именно из таких плодов получается особенно ароматная домашняя выпечка. Чем спелее банан, тем легче его размять в пюре и тем заметнее его естественная сладость. Поэтому для мягкого бананового кекса лучше выбирать не красивые жёлтые плоды, а те, на кожуре которых уже появились коричневые пятна.

Такой кекс известен также как банановый хлеб. Он готовится без дрожжей, сложного замеса и дорогих ингредиентов. Достаточно смешать продукты в одной миске, переложить тесто в форму и отправить в духовку. Получается нежная выпечка с влажным мякишем, которая особенно хорошо подходит к чаю или утреннему кофе.

Какие продукты понадобятся

Для формы размером примерно 22 × 10 см:

спелые бананы — 3 шт. (около 300 г мякоти);

пшеничная мука — 220 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 80–100 г;

сливочное масло — 80 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

корица — ½ ч. л. по желанию;

соль — небольшая щепотка.

Если бананы очень сладкие, количество сахара можно уменьшить до 60–70 г. На структуру кекса это повлияет незначительно, хотя корочка может получиться менее румяной.

Как приготовить мягкий банановый кекс

Заранее достаньте яйца из холодильника, чтобы они немного согрелись. Разогрейте духовку до 175 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева. Растопите сливочное масло и оставьте его слегка остыть. Очистите бананы и разомните вилкой до состояния густого пюре. Небольшие кусочки можно оставить. В отдельной миске смешайте яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте банановое пюре и растопленное масло. Перемешайте венчиком. Соедините муку, разрыхлитель, соль и корицу. Всыпьте сухую смесь к жидким ингредиентам. Осторожно перемешайте лопаткой до исчезновения сухой муки. Долго взбивать тесто не нужно. Застелите форму пергаментом или смажьте небольшим количеством масла. Переложите тесто в форму и разровняйте поверхность. Выпекайте примерно 45–55 минут до золотистой корочки. Проверьте готовность деревянной шпажкой: после прокалывания центра на ней не должно оставаться сырого теста. Несколько влажных крошек допустимы. Оставьте кекс в форме на 10–15 минут, затем переложите на решётку для остывания.

Нарезать банановый кекс лучше после охлаждения. Пока он горячий, мягкий мякиш может крошиться и казаться слишком влажным.

Почему для кекса нужны именно потемневшие бананы

По мере созревания бананов часть крахмала превращается в простые сахара. Поэтому спелые плоды становятся слаще и мягче.

Именно такая мякоть хорошо распределяется в тесте и придаёт выпечке характерный аромат.

Однако важно отличать спелые бананы от испорченных.

Коричневые пятна на кожуре сами по себе не означают, что плод испортился. Если мякоть имеет обычный запах, не покрыта плесенью и не содержит признаков гниения, банан можно использовать.

А вот плоды с плесенью, неприятным запахом брожения или явно испорченной мякотью для выпечки не подходят.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не измельчайте бананы блендером до полностью жидкого состояния. Лучше размять их обычной вилкой, оставив немного мелких кусочков. Так в готовом кексе будут чувствоваться нежные банановые вкрапления, а мякиш получится более интересным по текстуре.

Как сделать кекс особенно мягким

Главный секрет — не переборщить с мукой и не вымешивать тесто слишком долго.

После добавления муки достаточно нескольких движений лопаткой, чтобы ингредиенты соединились.

Если активно взбивать массу, клейковина начнёт развиваться сильнее, из-за чего готовая выпечка может получиться плотной.

Не менее важно соблюдать пропорции бананового пюре. Слишком большое количество мякоти делает тесто тяжёлым, а середина кекса может остаться влажной даже после длительного выпекания.

Для указанного количества муки достаточно примерно 300 г очищенных бананов.

Почему банановый кекс иногда не пропекается

Банановое тесто содержит достаточно много влаги, поэтому ему требуется больше времени, чем обычному бисквиту.

Если поверхность уже подрумянилась, а середина остаётся сырой, накройте форму фольгой и продолжайте выпекать ещё 5–10 минут.

Не стоит резко увеличивать температуру духовки. Это может привести к тому, что верх подгорит, а центр так и не пропечётся.

Также важно использовать форму подходящего размера. В слишком маленькой и глубокой форме тесто будет готовиться дольше.

Можно ли заменить сливочное масло растительным

Да, вместо 80 г сливочного масла можно использовать примерно 65–70 мл рафинированного растительного масла.

Кекс получится мягким, но его вкус будет немного менее сливочным.

Подсолнечное масло лучше выбирать без выраженного запаха, чтобы оно не перебивало аромат бананов.

Если хочется получить более насыщенный вкус, можно оставить сливочное масло и добавить щепотку корицы.

Что добавить в банановый кекс

Базовый рецепт легко разнообразить.

Грецкие орехи — 50 г. Придадут приятный хруст.

Тёмный шоколад — 50–70 г. Сделает выпечку более десертной.

Изюм — 40 г. Добавит дополнительную сладость.

Корица — ½ ч. л. Усилит пряный аромат.

Цедра апельсина — 1 ч. л. Придаст свежую цитрусовую нотку.

Орехи и шоколад лучше вмешивать в самом конце, когда основное тесто уже готово.

Если добавляете много сладких ингредиентов, количество сахара можно немного уменьшить.

Как красиво оформить банановый кекс

Перед выпеканием можно разрезать дополнительный банан вдоль и выложить две половинки срезом вверх на поверхность теста.

Получится характерный рисунок, который часто встречается у бананового хлеба.

Однако дополнительный банан увеличит влажность верхнего слоя, поэтому время выпекания может немного возрасти.

Для более простой подачи достаточно слегка посыпать остывший кекс сахарной пудрой.

Как хранить банановый кекс

После полного остывания заверните выпечку в пищевую плёнку или переложите в контейнер с крышкой.

При комнатной температуре кекс лучше хранить не более 1–2 дней в прохладном сухом месте.

В холодильнике он может сохраняться около 4–5 дней.

Также банановый кекс удобно замораживать порционными кусочками. Для этого каждый ломтик нужно отдельно завернуть, а затем сложить в пакет для заморозки.

Перед подачей выпечку можно разморозить в холодильнике и немного подогреть.

С чем подавать банановый кекс

Банановый кекс вкусен сам по себе, но его можно дополнить натуральным йогуртом, творожным сыром или небольшим количеством сливочного масла.

К утреннему кофе хорошо подойдут ломтики слегка подогретого кекса.

Для десерта можно добавить ложку густого йогурта и несколько свежих ягод.

Особенно приятно, что такая выпечка позволяет использовать бананы, которые уже стали слишком мягкими для обычного перекуса.

Домашний банановый кекс — простой способ превратить переспевшие плоды в ароматный десерт. Благодаря банановому пюре мякиш получается мягким и слегка влажным, а сливочное масло и ваниль делают вкус насыщеннее. Главное — не добавлять лишнюю муку, не перемешивать тесто слишком долго и дать готовому кексу остыть перед нарезкой.

Может быть интересно: