Священник назвал три признака приближения последних времён

Православный священнослужитель отец Николай выделил три явления современного мира, которые, по его мнению, перекликаются с предупреждениями из Священного Писания. При этом он подчеркнул, что подобные наблюдения не должны становиться поводом для паники.

Первым признаком священник назвал природные катастрофы. Наводнения, масштабные пожары и землетрясения он предложил рассматривать в контексте евангельских пророчеств, где упоминаются бедствия, голод и другие потрясения. Однако сами по себе такие события не позволяют установить время наступления конца света.

Вторым тревожным явлением отец Николай считает ослабление религиозной веры. По его наблюдениям, особенно заметно это среди молодёжи, которая всё реже обращается к церковной жизни и традиционным духовным ценностям.

Третьим признаком священнослужитель назвал распространение ложных духовных учений. Он предупредил о людях, которые представляют себя религиозными наставниками, но распространяют взгляды, противоречащие православному вероучению.

Несмотря на перечисленные опасения, отец Николай призвал не воспринимать происходящее как доказательство скорого завершения земной истории. По его словам, гораздо важнее сохранять духовную внимательность и не поддаваться тревожным предсказаниям.

Главными ориентирами для верующих священник назвал молитву, соблюдение евангельских заповедей и ответственное отношение к собственной жизни.