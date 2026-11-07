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В РПЦ объяснили, как не стать жертвой ведьм при посещении церкви

Анастасия Шарова Автор статьи
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В православных храмах могут встречаться посетители, чьи действия вызывают вопросы у прихожан. Особенно много людей собирается во время крупных церковных праздников. Некоторые верующие опасаются, что среди присутствующих могут оказаться сторонники оккультных практик.

Ученица церковной школы Светлана рассказала о распространённых представлениях, согласно которым особая атмосфера богослужений привлекает людей, занимающихся эзотерикой. В частности, необычным поведением иногда считают движение против часовой стрелки или произнесение молитв в обратном порядке.

Однако подобные признаки сами по себе не доказывают, что человек занимается магическими обрядами или представляет опасность для окружающих.

Священнослужители напоминают, что попытки использовать церковные святыни для оккультных ритуалов противоречат православному вероучению.

Прихожанам рекомендуют сохранять спокойствие, внимательно относиться к своим вещам и не вступать в конфликты с незнакомыми людьми. Если чьё-либо поведение действительно вызывает беспокойство, можно обратиться к сотрудникам храма.

Главной духовной защитой верующего в православной традиции считается искренняя молитва, а не соблюдение примет или поиск подозрительных посетителей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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