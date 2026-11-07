Священник назвал три важных дела, которые нужно успеть перед смертью

Человеку, который осознаёт приближение конца жизни, следует уделить внимание не только здоровью и бытовым вопросам, но и духовному состоянию. Об этом рассказал священник петербургского храма Феодоровской иконы Божией Матери Марк Алексеев.

Первым важным шагом он назвал примирение с Богом и окружающими. По словам иерея, необходимо постараться простить старые обиды, признать собственные ошибки и попросить прощения у людей, которым была причинена боль.

Верующим священник рекомендует пройти таинство исповеди. Сделать это можно как в церкви, так и дома, пригласив священнослужителя. Главное, чтобы покаяние было искренним.

Второй совет касается незавершённых земных дел. Отец Марк призвал по возможности погасить финансовые долги, оформить необходимые документы и разрешить семейные разногласия. Он считает важным не оставлять родственникам проблемы, которых можно избежать при жизни.

Третьим пунктом священник назвал участие в церковных таинствах причастия и соборования. Если тяжёлое состояние не позволяет человеку посетить храм, родственники могут пригласить священника домой.

При этом возможность совершения таинств зависит от состояния больного и церковных правил. Поэтому обращаться за духовной помощью желательно заранее, пока человек способен осознанно участвовать в происходящем.

По мнению иерея, такая подготовка помогает встретить завершение земного пути с более спокойной совестью и чувством примирения с близкими.