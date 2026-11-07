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Священники объяснили, когда близость между супругами не считается грехом

Анастасия Шарова Автор статьи
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Физическая близость между мужем и женой не противоречит православному вероучению. Священнослужители напомнили, что церковь рассматривает супружеские отношения как естественную составляющую семейной жизни, основанной на любви и взаимной ответственности.

По словам представителей духовенства, близость в браке предназначена не только для продолжения рода, но и для укрепления единства супругов. При этом телесные отношения должны сочетаться с уважением, доверием и духовной привязанностью.

Отдельное внимание священники уделили влиянию современной массовой культуры. По их мнению, распространённое представление об интимной жизни исключительно как об источнике удовольствия способно обесценивать эмоциональную и нравственную сторону отношений.

Православная традиция осуждает супружескую неверность и внебрачные половые связи, рассматривая их как нарушение христианских нравственных принципов.

При этом церковные взгляды на отдельные вопросы семейной жизни менялись на протяжении столетий. Неизменным оставалось требование бережного отношения к браку и ответственности перед близким человеком.

Священнослужители подчеркнули, что основой христианской семьи должны оставаться взаимная любовь, верность и готовность заботиться друг о друге.

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