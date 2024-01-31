“Все, что сегодня делает моя команда, сперва я проделала сама”: как обычная сотрудница банка из Казани основала строительную компанию

Редакция ProKazan продолжает знакомить читателей с преуспевающими жителями Казани. Герои проекта "История успеха" - люди, которые благодаря своему упорству преодолели серьезные преграды на своем пути и добились выдающихся результатов. В этом материале мы расскажем о Миляуше Салахиевой - основательнице строительной компании "Седьмое небо".

Миляуша Салахиева - основательница строительной компании "Седьмое небо"

История героини раскроет, как она предпочла сферу недвижимости должности в премиальном сегменте банка. Также читатели узнают, какие опыт и навыки помогли Миляуше стать руководителем целой компании, строящей уникальные частные дома.

"Ничего личного, это бизнес": про крупные долги и точку невозврата

Миляуша Салахиева была наемным работником в премиальном сегменте банка и хорошо зарабатывала. Во время работы она познакомилась с молодым человеком, у которого уже был свой бизнес - он продавал кирпичи. Она призналась, что хорошей мотивацией стали его слова:

"Что тебе тут делать? Тебе нужно открыть свое дело!".

В 2016 году Миляуша уволилась. Затем нашла первого партнера: они решили основать агентство недвижимости. Тогда у героини не было опыта - просчитать все риски на этапе вложений она не могла. Брать кредиты ее партнер не стал, это сделала сама Миляуша, взяв около 1 миллиона рублей на развитие совместного дела.

Агентство начало работу буквально за 2-3 месяца: партнеры сразу арендовали офис, купили мебель, технику, набрали сотрудников. Однако довольно смелый старт не принес ожидаемого результата.

"Продажи шли плохо, клиентов было мало. Как я только их не искала! Полгода я еще как-то тянула все на себе, но желаемого уровня дохода компания не приносила. Постепенно долги стало нечем платить, приходилось общаться и с судебными приставами. Чуть позже мой партнер принял решение выйти из бизнеса", - вспоминает Миляуша Салахиева.

Помогать коллега не стал, более того, уходя, прихватил часть техники, купленной на вложенные Миляушой средства.

"Ничего личного, это бизнес" - решила не отчаиваться она.

С сотрудниками тоже пришлось попрощаться, а от офиса - отказаться. На средства от продажи техники Миляуша погасила часть долгов, но оставалось возместить еще около 400-500 тысяч рублей.

Тогда наша героиня начала продавать недвижимость сама, частично оказывая услуги риелтора. Параллельно Миляуша углубилась в изучение сферы недвижимости - знакомилась с экспертами рынка, перенимала их опыт и знания. Ее упорство довольно быстро дало свои плоды, пошли первые клиенты, первые самостоятельные продажи.

Вскоре Миляуша погасила все долги. Затем ее заинтересовало направление ремонта и строительства. Начав работать в одной нише и набрав в ней опыта, трудно переходить в другую - все равно, что начать с чистого листа. Но Миляуша не из пугливых. К тому же именно тогда ей подвернулся весьма удачный случай.

Миляуша Салахиева, основательница строительной компании "Седьмое небо" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

"Мы постоянно думаем над тем, как усовершенствовать процесс строительсва: чтобы создать более надежный фундамент, мы специально изготовили "литые наконечники для винтовых свай", - поделилась Миляуша Салахиева.

И снова все с нуля: специалист по продаже недвижимости переходит на ее ремонт, а затем и строительство

Этот самый случай Миляуша теперь называет судьбоносным.

"Собственник офиса, в котором я раньше работала, из-за своей занятости предложил мне заняться его ремонтом. С этим, как когда-то с продажей недвижимости, я столкнулась впервые. Узнала, что такое бригада рабочих, как делается ремонт", - поделилась она.

Подбор рабочих, контроль за ходом ремонта, покупка материалов - все это Миляуша делала самостоятельно. Постепенно у нее набралась база контактов специалистов и толковых разнорабочих.

"В какой-то момент в моей голове выстроился целый дом. Я знала, кто может проложить фундамент, возвести стены и кровлю, установить окна и двери. Сама я тоже, конечно же, мечтала о собственном доме", - призналась Миляуша.

Так в 2020 году наша героиня сменила профиль деятельности - была основана строительная компания "Седьмое небо". Опыт в сфере продажи недвижимости помог ей реализовать самый первый дом. Количество довольных клиентов росло, как и команда специалистов компании. Если в самом начале она строила дома разных типов, то после пандемии, в 2022 году, героиня нашла свою нишу - строительство каркасных домов. В тот же год компанией был построен первый такой дом.

Миляуша Салахиева, основательница строительной компании "Седьмое небо"

Каркасный дом - это быстровозводимая конструкция, в которой все несущие элементы связаны между собой. Основа конструкции — это деревянный "скелет" из вертикальных стоек и горизонтальных балок. Пространство между ними заполняют эффективным утеплителем, поэтому постройки выходят легкими и теплыми. К тому же возводятся такие дома быстрее, чем при использовании других материалов.

По словам Миляуши, клиенты компании были очень довольны своими новыми каркасными домами. При этом команда сразу же начала расширять свою географию: для одного из первых клиентов дом был возведен в Ульяновской области. Миляуша до сих пор поддерживает общение со всей его семьей.

"Мы ездили к ним в гости - они просто счастливы! Хорошо обустроили дом, завели большую собаку. Признались, что давно мечтали о своем большом и комфортном жилье. Это меня воодушевило и дало понять: я делаю правильное дело, я на верном пути!" - заявила героиня.

С тех пор масштабы компании сильно выросли. Сегодня "Седьмое небо" в среднем каждый месяц сдает по 2-3 объекта. В строительстве каркасных домов применяются СИП-панели, поэтому Миляуша с командой на базе компании запустила их собственное производство.

Миляуша Салахиева, основательница строительной компании "Седьмое небо" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Структурная изолированная панель (СИП-панель) - это вид сэндвич-панелей, состоящий из двух ориентированно-стружечных плит (ОСП-плит). Между ними под давлением приклеивается слой твердого утеплителя - пенополистирола. Утеплители бывают двух вариантов - летний (потоньше) и зимний (потолще).

Дом из СИП-панелей хорошо держит воздух. Помещение, нагретое до нужной температуры, не остывает. В компании "Седьмое небо" выбрали данный профиль для строительства, чтобы возводить дома "на века".

Трендовые дома в стиле барнхаус, видеонаблюдение в подарок и другие фишки строительной компании "Седьмое небо"

Как у любого зарекомендовавшего себя бренда у компании "Седьмое небо" есть свои особенности, которые делают ее уникальной на рынке индивидуального жилищного строительства.

Трендовые дома в стиле барнхаус или дом-сарай. Данный стиль в последнее время набирает популярность. Именно каркасный дом возводится при соблюдении барнхауса. Кроме стен, другой особенностью такого дома является кровля: здесь она фальцевая. Далеко не каждая бригада рабочих может правильно ее смонтировать.



Проект "Барн-Мини" из каталога строительной компании "Седьмое небо"; площадь дома - 112 кв.м.

Проект Барн - Мини. Строительная компания "Седьмое небо"

"Для такой кровли применяют специальные панели из фальца. Они длинные и тонкие. Один рабочий монтировать такую кровлю не может - нужны несколько. Любая царапина на фальц-панели приводит ее в негодность. Доставка такого материала происходит дольше - в районе трех недель, а монтаж кровли стоит дороже. Поэтому многие строительные компании не профилируются на фальц-кровле, но не мы. У нас в данном направлении работают целых две бригады. А все потому, что каркасный барнхаус с фальцевой кровлей - это как особый вид искусства: такие дома получаются очень стильными", - объяснила Миляуша Салахиева.

Подбор земельного участка. Если клиент еще не выбрал, где должен строиться его дом, то в компании "Седьмое небо" помогут решить данный вопрос. Даже если место уже определено, сотрудники компании могут провести юридические проверки земельных участков, в том числе геологические исследования. Данную услугу покупателям домов в компании оказывают бесплатно.

Если клиент еще не выбрал, где должен строиться его дом, то в компании "Седьмое небо" помогут решить данный вопрос. Даже если место уже определено, сотрудники компании могут провести юридические проверки земельных участков, в том числе геологические исследования. Данную услугу покупателям домов в компании оказывают бесплатно. Видеонаблюдение в подарок. В компании “Седьмое небо”, как и во многих других, на период строительства домов на участках устанавливают систему видеонаблюдения. Это заметно облегчает клиенту контроль за ходом работ. Однако, в отличие от этих многих компаний, "Седьмое небо" после сдачи объекта оставляет оборудование клиентам в подарок.

К слову, бесплатно клиентам может достаться не только система видеонаблюдения. Например, в настоящее время в компании действует акция: при покупке дома клиенту достается кондиционер премиум-качества в подарок. Сюда же входит и его монтаж.

Миляуша Салахиева, основательница строительной компании "Седьмое небо"

Составление и проверка документов. Все юридические вопросы компания также может взять на себя. Для удобства клиенты могут составить и подписать основные договоры прямо в офисе "Седьмого неба". Данный вопрос основатель компании Миляуша Салахиева курирует лично.

Все юридические вопросы компания также может взять на себя. Для удобства клиенты могут составить и подписать основные договоры прямо в офисе "Седьмого неба". Данный вопрос основатель компании Миляуша Салахиева курирует лично. Архитектурное проектирование. Год назад команда компании пополнилась архитекторами, которые составляют проекты будущих домов, исходя из пожеланий клиентов. Если вы не хотите типовой дом, на этапе проектирования вам индивидуально подберут каждую часть дома, будь то фасад, кровля, терраса или мастер-спальня со своим санузлом и гардеробная. После завершения проектирования в обязательном порядке составляется смета, которая утверждается клиентом.

Год назад команда компании пополнилась архитекторами, которые составляют проекты будущих домов, исходя из пожеланий клиентов. Если вы не хотите типовой дом, на этапе проектирования вам индивидуально подберут каждую часть дома, будь то фасад, кровля, терраса или мастер-спальня со своим санузлом и гардеробная. После завершения проектирования в обязательном порядке составляется смета, которая утверждается клиентом. Отдел контроля. За ходом работ на участках следит целый отдел сотрудников. Проекты будущих объектов составляются максимально детально, что позволяет отделу искусственного контроля проверять все - от правильно выбранных материалов до способа монтажа. Такой подход исключает распространенные ошибки при строительстве.

За ходом работ на участках следит целый отдел сотрудников. Проекты будущих объектов составляются максимально детально, что позволяет отделу искусственного контроля проверять все - от правильно выбранных материалов до способа монтажа. Такой подход исключает распространенные ошибки при строительстве. Оформление ипотеки. Компания “Седьмое небо” аккредитована во всех банках, поэтому вам без проблем смогут помочь с оформлением нужной ипотеки.

После решения первичных вопросов компания приступает к возведению дома. На строительство уходит примерно 3-4 месяца.

"Купить дом, как сходить в МФЦ - все в комплексе": о планах компании на 2024 год

Миляуша Салахиева призналась, что постоянно думает о расширении возможностей компании. Она уже давно наметила примерные цели на 2024 год.

"Я действительно хочу, чтобы 4-5 домов в месяц было нашим не средним, а стабильным показателем. Я планирую не только усилить компанию изнутри, но и вкладываться в рекламу, расширение отдела продаж, открыть отдел маркетинга", - уверенно заявила она.

А глобальной целью для компании Миляуша выбрала предоставление услуг под ключ - от момента прихода клиента до сдачи объекта в эксплуатацию в виде готового дома.



Проект Барн - Супер. Строительная компания "Седьмое небо"

"В этом году я подключу в нашу систему электронную регистрацию, чтобы все процедуры наши клиенты могли решать прямо у нас, попивая чашку чая. В планах превратить компанию “Седьмое небо” в единое окно, как МФЦ, чтобы подбор и покупка участка, оформление ипотеки, согласование проекта и сметы, видеонаблюдение и прочие вопросы - все могло решаться в одном месте, а именно - в нашем офисе", - призналась Миляуша.

Топ-5 навыков для будущего специалиста и даже управленца в сфере строительства частных домов

Имея за плечами богатый опыт, Миляуша Салахиева обозначила основные составляющие успеха и результативности своей деятельности.

Знания и опыт

Без понимания того, как и из чего строится дом, какие этапы предстоит пройти, в данной сфере делать нечего, считает наша героиня. Чтобы начать работу в этом направлении, нужно накопить знания, затем закрепить их опытом.

"Сперва я вникала в суть процесса, искала информацию, много читала, советовалась со специалистами. В первые месяцы работы я лично ездила на стройку, наблюдала, как возводят фундамент, фасад, кровлю, как делают ремонт, контролировала и проверяла. Даже доставляла какие-то расходники, строительные материалы. Все, с кем я тогда работала, помнят мой боевой "Форд" седан, куда вмещалось всё возможное и невозможное", - с улыбкой вспоминает Миляуша.

Умение делегировать

Со временем у основателя компании "Седьмое небо" набралась команда. Сотрудникам были делегированы основные направления работы. Миляуша Салахиева уверена, что каждый должен четко знать и выполнять свою задачу:

"Если фундаментом занимается одна бригада специалистов, зачастую она не возьмет на себя и кровлю - там свои тонкости. Так и в офисной части команды: маркетолог не сможет ездить на участок для контроля выполнения строительных работ. Это многоуровневый механизм, дающий единый результат. Я убедилась в этом лично, ведь все, что сегодня делает моя команда, сперва проделала я сама".

Умение поддерживать конкурентоспособность

По словам Миляуши Салахиевой, конкурентоспособность своей компании команда поддерживает за счет уникальных предложений и постоянного обучения.

"В нашем арсенале есть техника и оборудование, которые помогают строить дома эффективно, быстро и надежно. Мы знаем специалистов узкого спектра, допустим, рабочих, которые качественно и в срок выполнят поставленную задачу. Мы индивидуально заказываем определенные материалы: некоторые из них по Казани никто, кроме нас, не использует", - призналась она.

Саморазвитие

Знания, закрепленные практикой, не только дают ценный опыт, но и служат двигателем прогресса.

"Если бы я не развивалась дальше, возможно, мы бы так и строили типовые дома. Саморазвитие привело меня к выбору своей ниши. В результате, сейчас мы реализуем оригинальные, стильные проекты индивидуально для каждого клиента", - отметила Миляуша Салахиева.

Самодисциплина

Перечисленные выше пункты трудно воплотить без самодисциплины. Этот пункт наша героиня сравнила со студенчеством.