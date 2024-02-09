Полное обновление за 1 час: почему спортсмены выбирают флоатинг - эксперимент с казанской сборной по гандболу

Процедура флоатинга часто применяется для снятия стресса или нагрузки после физической активности. В свое время ее создали как программу помощи гольфистам. Постепенно флоатинг получил широкую популярность среди спортсменов как способ восстановления после соревнований и тренировок. Более того, поговаривают, что капсулы для флоатинга есть у некоторых первых лиц страны. Все потому, что час, проведенный в ней, заменяет 6 сеансов массажа или дает аналогичный эффект восстановления, как после 8-часового сна. Так ли это на самом деле? Редакция ProKazan прошлась по истории развития этой чудо-капсулы, а также проверила флоатинг в деле. Совместно с казанской сборной по гандболу мы провели эксперимент в студии флоатинга "Pelican". Пришло время поделиться результатами.

Студия флоатинга "Pelican"

Флоатинг как залог победы спортсменов

Любой профессиональный тренер точно знает: спортсмен даже в лучшей физической форме не сможет одержать победу без нужного психологического настроя. Флоатинг в этом плане идеально подходит для спортсменов, ведь он вобрал в себя технологии коучинга, гипнотерапии и медитаций. Звезды спорта не раз признавали эффективность временной сенсорной депривации, то есть изоляции от внешней среды.

История реабилитации велосипедиста Бретта Дениса с помощью флоатинга, произошедшая в Австралии, воодушевит многих. В начале 90-х жизнь молодого и подающего надежды спортсмена чуть не погубил несчастный случай - Денис сорвался со скалы, получил перелом бедра и вывих суставов. Прогнозы врачей были плачевными - они не верили в то, что спортсмен сможет нормально ходить. Бретта направили на курс интенсивной реабилитации, в который входил и флоатинг. Спортсмен плавал во флоат-камере минимум три раза в неделю.

По словам самого Дениса, во время сеанса он визуализировал поток синего цвета, передвигающегося из области сердца к месту перелома и к больным суставам, уничтожая боль.

Спустя почти два месяца реабилитации Денис смог не только свободно ходить, но и стал тренироваться. А еще через несколько месяцев велосипедист установил новый мировой рекорд на стокилометровой трассе в «Играх Содружества Наций».

Линейный игрок гандбольного клуба "Зилант"

Другому спортсмену - легкоатлету Филлипсу Идову - флоатинг помог восстановиться после травмы спины. В интервью он рассказывал, что во флоат-капсулу он погружался по 5-6 раз в неделю. Процедуры снизили нагрузку на спину и помогли настроиться на победу. Идов, выступающий за Великобританию, становился призером афинской и пекинской Олимпиад. Легкоатлет - чемпион мира и Европы.

Известна и история массового успеха флоатинга, когда процедуры помогли целой футбольной команде в США. Так, «Philadelphia Eagles» долгое время была в числе аутсайдеров. Их тренер настоял на приобретении флоат-капсулы, куда регулярно погружались все игроки команды. Через несколько месяцев из рядов отстающих команда пробилась в чемпионы национального турнира, а затем и впервые в своей истории выиграла мировой чемпионат. После такого триумфа флоат-камеры захотели купить себе и многие другие клубы.

Спортсменам или любителям спорта, особенно тех видов, где есть большая нагрузка на суставы и связки, флоатинг должен стать обязательной процедурой для восстановления и подготовки к соревнованиям.

Флоат-капсула в студии"Pelican"

Как подготовиться к процедуре во флоат-камере

Чтобы процедура во флоат-камере прошла максимально эффективно и комфортно, нужно настроиться на процедуру и подготовиться к ней. Особых усилий это не требует, однако есть ряд противопоказаний, которые лучше не игнорировать.

Более подробно о флоатинге мы рассказали в предыдущем материале.

Правильно организованный поход на флоатинг занимает не менее 1,5-2 часов: 1 час - погружение в капсулу, минимум 30 минут - на отдых и восстановление, еще столько же могут занять настрой и подготовка.

Во время сеанса старайтесь максимально отвлечься от того, что вас тревожит, и расслабиться. Не бойтесь заснуть: вода с солью прекрасно удерживает тело - вы точно не утонете. Чтобы вода не попадала в уши, можно воспользоваться берушами.

Наталья Корнева, основатель студии флоатинга "Pelican"

Выходить из флоат-камеры нужно плавно, не торопясь. Обязательно примите душ, чтобы смыть соль с кожи и волос. Затем постарайтесь поймать ощущение расслабленности после процедуры: понаблюдайте за своими движениями, оцените работу мышц. После душа посидите с чашкой свежезаваренного травяного чая.

Поработали - можно расслабиться: какие этапы прошли гандболисты Казани в рамках эксперимента

Получив все эти рекомендации, гандболисты Казани отправились в студию флоатинга "Pelican". Для чистоты эксперимента предварительно они провели стандартную тренировку. Далее несколько игроков сборной поочередно побывали во флоат-капсуле со специальным раствором.

Опционно гандболисты могли лежать в полной тишине и темноте или включить внутри капсулы мягкое освещение и медитативную музыку для полного расслабления.

Завершающим этапом релаксации стал расслабляющий массаж и травяной чай.

Илья Гальцов, разыгрывающий в гандбольном клубе "Зилант"

“Ушли зажимы и напряжение”: врач гандбольного клуба “Зилант” о состоянии игроков после процедуры флоатинга

Специалисты рекомендуют спортсменам процедуры флоатинга для восстановления после интенсивных тренировок или соревнований. Врач гандбольного клуба “Зилант” тоже поделилась своими выводами после нашего эксперимента.

"Наши спортсмены прилагают немало усилий для поддержания физической формы: они ходят в бассейн, баню, на массаж, принимают витамины и питаются по рекомендованному рациону. После эксперимента с флоат-капсулой заметила, что общее состояние наших спортсменов заметно улучшилось. К примеру, у кого-то ушли зажимы в мышцах, напряжение в суставах. А кому-то флоатинг помог восстановиться психологически. Игроки команды сдали анализы на ряд показателей до и после процедуры - они пришли в норму. Поэтому я бы рекомендовала добавить курсы флоатинга, чтобы гандболистам была доступна возможность совокупного восстановления: и физического, и эмоционального", — отметила она.

Виктор Николаев, вратарь гандбольного клуба "Зилант"

“Сказал парням, чтобы обязательно сходили”: гандболисты казанской сборной поделились впечатлениями после сеанса во флоат-капсуле

Оказалось, что некоторые гандболисты, которые принимали участие в эксперименте, ранее многого не знали о флоатинге.

"Я, который раньше даже не представлял, как выглядит флоат-камера, увидел ее эффект уже после первого сеанса. Кроме полного расслабления, я почувствовал, что у меня не болят зоны старых травм. Например, раньше у меня были разрывы связок рук и ног и повреждения хрящевой мягкой ткани. После сеанса флоатинга боль уменьшилась. К тому же микротравмы после сложного матча или интенсивной тренировки - это привычное дело для гандболистов. Я прошел целый курс процедур во флоат-камере. Как же я обрадовался, что после этого я забыл о своих предыдущих травмах!" - рассказал Илья Гальцов, разыгрывающий в гандбольном клубе "Зилант".

В студии флоатинга "Pelican" подчеркнули, что результат от процедуры ощущается уже после первого сеанса. Так, у спортсменов сразу ушло физическое напряжение и ощущалось эмоциональное расслабление. По словам Виктора Николаева, вратаря гандбольного клуба “Зилант”, физическая и психическая подготовка спортсмена тесно связаны: даже при хорошей физической форме спортсмен может испытывать неуверенность и стресс перед игрой или после нее. Сам Виктор был в полном восторге и приятно удивлен эффектом процедуры.

Студия флоатинга "Pelican"

"Я был знаком с флоатингом, но никогда не ощущал на себе его эффект. Первое, что я заметил после сеанса: у меня разогналась молочная кислота в ногах, и мои мышцы полностью расслабились, словно я стал легче. Вообще, травмы опорно-двигательного аппарата весьма распространены среди спортсменов. В моем случае я часто чувствовал большую нагрузку на коленные суставы. Поэтому я решил пройти курс процедур флоатинга. Результат не заставил себя ждать: мои мышцы восстановились, легче переносят физическую нагрузку и не остаются напряженными после нее. Кроме того, я даже почувствовал психологические изменения - стал гораздо спокойнее. Поэтому сразу после процедуры я сказал парням из команды, чтобы обязательно сходили сюда. Также я рекомендую флоатинг всем спортсменам, он действительно помогает", - отметил он.

Некоторые игроки команды уверенно заявили, что на процедуру следует ходить регулярно, к примеру, в выходной, после тяжелой, продуктивной недели.

«В нашей деятельности очень физической нагрузки, поэтому правильная физическая форма - это не только тренировки и рацион питания. Мы соблюдаем бдительность, чтобы не получить травмы. В частности, я всегда осторожничаю, когда дело касается бедренных суставов и голеностопа - в последнее время заметил перенапряжение. Курс флоатинга превзошел мои ожидания! У меня восстановились не только эти зоны, но растянулся зажатый от нагрузок позвоночник. Я перестал ощущать какое-то давление. Думаю, проходить сеанс нужно постоянно после матча или ряда сложных тренировок. Да, после этого мы, обычно, ходим в баню, на массаж. Но флоатинг помогает восстановиться в разы быстрее - можно сэкономить и время, и деньги», - поделился линейный гандбольного клуба «Зилант» Никита Соколов.

Студия флоатинга "Pelican"

Улучшение сна и снижение гормонов стресса: флоатинг подойдет всем, а не только спортсменам

Флоатинг могут пройти не только спортсмены, но и абсолютно все. Ведь так или иначе мы постоянно подвергаемся стрессу, который имеет негативный накопительный эффект. Многие после сеанса во флоат-камере отмечают, что у них улучшилось настроение, активизировались органы чувств. Чтобы усилить положительный эффект и поддерживать его, рекомендуется посещать процедуру регулярно - два или три раза в неделю.