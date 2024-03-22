Интересное в Казани
· Диана Алмакаева

Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.

Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.

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Сегодня для всех, кто озадачен нехваткой квадратных метров, стоит дилемма: купить квартиру сейчас или отложить переезд на долгий срок. Согласно мнению игроков рынка недвижимости, оснований ждать снижения цен за "квадрат" нет. Жилье на первичном рынке продолжает дорожать, а дешевая вторичка выглядит не всегда презентабельно.

Банки продолжают вводить ограничения для потенциальных заемщиков, и взять ипотеку становится все сложнее. Первоначальные взносы повышены до 30%, а в некоторых банках “первоначалка” уже доходит до 50%.
Банк России увеличивает надбавки к риску по кредитам с высокой долговой нагрузкой, что приведет к сокращению количества одобренных заявок на ипотеку.

Но не все так страшно для покупателей на рынке недвижимости, как кажется на первый взгляд. До 1 июля еще есть шанс приобрести жилье по льготной ипотеке. У ключевых застройщиков Казани разработаны интересные программы, позволяющие сделать ежемесячные ипотечные платежи покупателей более мягкими и комфортными. Кроме того, в этом году в Казани на рынке появилось уникальное предложение — рассрочка от застройщика, и прежде, чем решиться на ипотеку, стоит внимательно присмотреться и к ней.

«Если квартирный вопрос для вас стоит остро и вы не готовы откладывать его на годы, при этом нашли для себя интересный вариант по месторасположению и площади, стоит обратиться к застройщику. В портфеле крупных девелоперов есть финансовые инструменты, которые подбираются индивидуально под клиента, но и эти условия быстро меняются. Поэтому не откладывайте решение в долгий ящик», — советует исполнительный директор «Ак Барс Дом» Айгуль Латыпова.

Рассматривая покупку квартиры, риелторы агентств недвижимости рекомендуют обратить внимание на привлекательные программы от крупных застройщиков, среди которых особенно выделяется компания "Ак Барс Дом". Некоторые из наиболее интригующих предложений от этого застройщика включают в себя:
- возможность купить квартиру с отсрочкой первоначального взноса и без ежемесячных платежей до 1 года;
- приобретение 1-комнатной квартиры с готовым ремонтом и меблировкой с ежемесячным платежом от 27 тыс. рублей;
- возможность купить собственное жилье от 18 тысяч рублей в месяц;
- беспроцентная рассрочка напрямую от застройщика с разнообразными условиями первоначального взноса и ежемесячных платежей;
- отсрочка первоначального взноса на срок до 1 года;
- приобретение 2-комнатной квартиры в ипотеку под 2% годовых на весь срок с ежемесячным платежом всего 22 178 рублей;
- квартиры с символическим ежемесячным платежом в 1 рубль.

Выбрать квартиру в “Ак Барс Дом" можно и на расстоянии, не обязательно приезжать в офис. В 3D-туре на сайте можно, как в реальности, исследовать будущую территорию жилого комплекса и общественных пространств, зайти в подъезд, подняться в лифте, посмотреть квартиру и даже выглянуть из окна.

С проектами можно ознакомиться на официальном сайте.

Своими эмоциями от покупки делятся и в интернете.

Отзывы покупателей:
Ренат И.:

— Не люблю оставлять отзывы, а в этот раз оставлю и хочу выразить благодарность менеджерам компании за проделанную работу. Я долго был в поисках квартиры, выбора по городу как будто много, а по факту того, что хотел, нет. Приехал в офис, встретили с кофе, обсудили варианты, остановились на ЖК «Мой Ритм» — очень понравился проект, программу по ипотеке подобрали оптимальную, и не нужно тратиться на платежи, пока строится дом. Ждать, конечно, конца строительства небыстро, но оно того стоит. Еще раз спасибо менеджерам, оформителям, кто вел сделку. Успехов вам в работе, ребята!

Алина С.

— Школа и садик рядом, не надо детей возить до города. Имею квартиру в доме по ул. Счастливая (ЖК “Дома у сада”). Фойе подъезда — все очень красиво. В подъезде чистота несмотря на то, что идет активно отделка квартир новоселами. Проекты квартир классные!

Альбина Хабибрахманова:

— Консультацию провел менеджер, который подробно рассказал о о жилом комплексе, учел все наши пожелания, вместе подобрали наиболее подходящий вариант. Отдельная благодарность за крутую идею в виде очков виртуальной реальности: прогулялись по двору будущего дома, зашли в одну из квартир. Очень приятный персонал, вышли из офиса заряженные и воодушевленные!

Максим Т.:

— Обратились в «Ак Барс Дом» для подбора квартиры, подобрали довольно быстро несколько вариантов — по всем нашим параметрам и желаниям! Все было профессионально, доступно и понятно! На всем протяжении консультировали, помогали, реагировали оперативно, за что и хочу выразить благодарность! Спасибо!

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