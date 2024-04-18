Послабление в правилах сдачи экзамена в ГАИ: казанцам рассказали как получить водительские права в 2024 году

Волнение перед экзаменом в ГИБДД — это нормально, особенно когда правила сдачи недавно изменились. Марат, студент автошколы «Сатурн», готовится преодолеть последний барьер на пути к заветным правам водителя. Редакция связалась со студентом и попросила поделится советами, которые помогли ему подготовиться к экзамену, и рассказать, как поддержка и ресурсы автошколы помогает ему уверенно идти к цели.

1. Изучение новых правил сдачи экзамена

С апреля 2024 года изменилось количество допустимых штрафных баллов: теперь чтобы успешно сдать экзамен, нужно набрать не более 6 штрафных баллов, ранее было не более 4 баллов (7 баллов - экзамен прекращается, ранее было 5). Это означает, что за мелкие ошибки, такие как непристегнутый ремень или несоблюдение порядка управления транспортным средством, вы не потеряете все шансы на успех.

Марат, например, использовал учебные материалы автошколы «Сатурн» для тщательного изучения каждого пункта изменений, чтобы понимать, какие ошибки наиболее критичны и как их избежать.

2. Активно участвуйте в практических занятиях

Практические занятия — это ключ к успеху. Марат посещал все занятия, которые проводились на современном автодроме автошколы «Сатурн». Он отрабатывал различные маневры в условиях, максимально приближенных к реальным: вождение в ограниченном пространстве, парковку и выполнение упражнений, которые были прямо включены в обновленный экзамен.

Также с 1 апреля можно пользоваться парктроником, камерами заднего вида и системой кругового обзора. Ранее было запрещено применять любые системы активной безопасности, которые облегчали процесс парковки автомобиля. Теперь под запретом только система автоматической парковки.

3. Подготовьте все необходимые документы заранее

Перед экзаменом требуется предоставить ряд документов, включая паспорт, медицинскую справку и СНИЛС. Марат составил список необходимых документов и проверил их за несколько дней до экзамена, чтобы убедиться в их наличии и актуальности. Это позволило ему избежать лишнего стресса в день экзамена.

Номер СНИЛС предоставлять обязательно. Теперь без него к экзамену не допустят, а права не выдадут или не поменяют. Если заявление подают через госуслуги — ГИБДД получит номер СНИЛС заявителя самостоятельно.

4. Контролируйте свое волнение

Экзамен — стрессовая ситуация, поэтому важно научиться контролировать свои нервы. Марат использовал техники релаксации, такие как глубокое дыхание и медитация, чтобы сохранять спокойствие.

Начните технику «Дыхание 4-7-8» с полного выдоха через рот. Затем, закрыв рот, медленно вдохните через нос на счет четыре. Задержите дыхание на счет семь. Затем выдохните полностью через рот на счет восемь. Повторите цикл три раза, чтобы эффект был заметен.

5. Поддержка и мотивация

Поддержка инструкторов и однокурсников в автошколе Сатурн оказалась неоценимой для Марата. Обсуждения с инструкторами маршрутов, обмен опытом с другими учениками помогли ему лучше подготовиться и уверенно чувствовать себя за рулём.