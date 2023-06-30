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· Яна Крутовских

Подходят детям от 1 месяца до 7 лет: редакция нашла в Казани универсальное занятие, которое поможет вырастить здорового ребенка

Подходят детям от 1 месяца до 7 лет: редакция нашла в Казани универсальное занятие, которое поможет вырастить здорового ребенка

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Сегодня мамам буквально из каждого чайника кричат, что будет сложно! Колики, бессонные ночи, кризис одного года, кризис трех лет, кризис семи лет... А затем, из тех же чайников, идет речь о том, как же важно "правильно" воспитывать ребенка, всесторонне развивать и находить для него все самое лучшее. Если посмотреть на это со стороны, то сложится впечатление, что каждой маме неплохо бы взять пару уроков у супермена. Иначе как все успеть и все учесть?

Стоит признать, редакция ProKazan не сможет освободить казанских мам от всех хлопот. Но кое-чем поможем! В рамках рубрики "Редакция рекомендует", мы отыскали универсальный спорт, который будет полезен каждому ребенку.

Казань - город спортивных детей

По результатам всероссийского опроса выяснилось, что Казань входит в топ-5 городов, где дети регулярно занимаются спортом: 64% респондентов ответили, что их ребенок постоянно занимается физической активностью. Кроме того, исследователи выяснили самые популярные виды спорта у детей. Первое место заняло плавание — на него ходят дети 25 процентов опрошенных родителей.

Почему плавание?

Плавание оказывает на ребенка разностороннее благотворное воздействие. Это уникальный и радостный опыт для каждого ребенка. Занятия плаванием - это не только игры в воде. Речь идет о поэтапном индивидуальном двигательном развитии. Тренер создает программу занятий под каждого ребенка.

Плавание для ребёнка до 7 лет способствует значительному развитию мускулатуры. Активно работают большинство скелетных мышц. В бассейне нагрузка на отдельные мышечные группы распределяется равномерно, что создает благоприятные условия для их работы

Редакция с уверенностью рекомендует: здесь ваш ребенок научиться плавать и полюбит спорт в комфортной обстановке

Бассейн «Карасики» организует тренировки, где ребенок в комфортных условиях, игровой форме и дружелюбной атмосфере проводит первое знакомство с водой.

Тренеры бассейна «Карасики» являются аквареабилитологами. Они обладают обширными знаниями анатомии, физиологии, биомеханики и моторного онтогенеза. Научат не только плавать, но и помогут правильному развитию вашего ребёнка.

Занятия в бассейне помогут вашему ребёнку получить :

  • Навыки общения. В нашем центре малыш не только научится хорошо плавать, но и разовьет свои коммуникативные способности, познакомится с новыми интересными людьми.
  • Физическое развитие. Развивает мышцы и опорно-двигательный аппарат, улучшает кровообращение, сердечно-сосудистую систему
  • Крепкий иммунитет. Плавание - лучший способ укрепить иммунитет, закалить организм ребенка, активизировать природные силы по защите от простудных заболеваний.

Бассейн работает от медицинского центра «Добрые руки». Весь опыт и знания также применяются в Центре раннего плавания «Карасики». В бассейне есть все удобства: сауна, игровая комната, раздевалки, душевые кабины, а также мягкий диван, WI-FI и вкусный кофе для родителей.

Детям и родителям нравятся «Карасики»

Центр раннего плавания «Карасики» делают плавание доступным каждому ребенку

Здесь предоставляют индивидуальные занятия аквареабилитацией для детей всех нозологий и нарушений: ДЦП, РАС, ЗПР, нарушения слуха и зрения и т.д . Наши тренеры -аквареабилитологи для каждого ребенка выстраивают свой план обучения коррекционных упражнений, в зависимости от особенностей развития и поставленных целей.

Как записаться на пробное занятие со скидкой 30%?

Центр раннего плавания «Карасики» приглашает детей от 1 месяца до 7 лет на занятия плаванием! Записывайтесь по телефону: +7 (962) 559-20-24. Адрес: ул. Матросова, 4. Посмотреть цены можно по ссылке.

Центр раннего плавания «Карасики» имеет высокий рейтинг. Родители советуют посещение бассейна. Перейдите по ссылке и постройте маршрут до карасиков прямо сейчас: ссылка

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