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Цифровая революция в стоматологии: как технологии меняют подход к установке коронок

Заппаров Айрат Гусманович поделился своими проф...

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Будущее за цифровизацией. Специалисты всех областей говорят только об этом. Прогресс не обошел стороной и стоматологию. Например, современные материалы, такие как цирконий, становятся всё более востребованными, а процессы, которые раньше занимали дни, теперь могут быть выполнены всего за несколько часов.

Редакция ProKazan встретилась со врачом стоматологом-ортопедом высшей категории, Заппаровым Айратом Гусмановичем. Он не только поделился своими профессиональными наработками, но и рассказал о вызовах, с которыми сталкиваются врачи-стоматологи в стремлении обеспечить идеальный результат для своих пациентов.

Временные и постоянные коронки: основные различия

Коронки — это стоматологические конструкции, которые помогают восстановить функции и эстетику зубов. На встрече были подробно рассмотрены различия между временными и постоянными коронками, а также обсуждены материалы, используемые для их изготовления. Временные коронки, как правило, изготавливаются из пластмассы и используются до установки постоянной конструкции. Постоянные коронки, выполненные из циркония или металлокерамики, служат в среднем от 8 до 10 лет.

По словам стоматолога-ортопеда, современные материалы стали не только гипоаллергенными, но и значительно долговечнее:

Циркониевые коронки имеют массу преимуществ перед металлокерамическими. Они гипоаллергенны и, что немаловажно, прекрасно имитируют естественный цвет зубов, что позволяет пациентам забыть о том, что у них стоит коронка, — отметил врач стоматолог-ортопед высшей категории, Заппаров Айрат Гусманович.

Быстро и надежно

Процесс установки коронки включает несколько этапов: обточка зуба, снятие слепков, изготовление временной коронки и ее установка. Полный цикл от первого посещения до установки постоянной коронки может занять от 5 до 11 рабочих дней, в зависимости от сложности случая. Врачи рекомендуют обращаться к цифровым технологиям для ускорения и улучшения этого процесса. Современные 3D-сканеры и фрезеровочные машины могут сократить время изготовления коронки до двух часов.

Мы стремимся минимизировать травмирование зуба. Благодаря цифровым технологиям, обточка и установка коронки проходят быстрее, а пациент получает качественный результат в максимально короткие сроки, — делится Айрат Гусманович.

Проблемы и решения

Сложности при установке коронок — частая тема обсуждений. Основные проблемы, с которыми сталкиваются врачи, включают необходимость удаления нерва или обточки значительной части зуба. При этом, стоматологи всегда стремятся сохранить максимальное количество зубной ткани, чтобы уменьшить травматизм.

В нашей клинике мы стараемся минимально обтачивать зубы и избегать удаления нерва. Сохранение природной структуры зуба — это главный приоритет. Мы понимаем, что лучше природы ничего не придумаешь, поэтому минимальное вмешательство — залог долгой службы коронки, — говорит стоматолог.

Использование современных материалов позволяют значительно продлить срок службы коронок. Однако важно помнить, что даже самые лучшие конструкции требуют регулярного ухода и периодических осмотров у стоматолога.

Цифровизация: взгляд в будущее

Использование микроскопов, 3D-сканеров и фрезеровочных машин уже не просто тренд, а необходимость. Это оборудование позволяет не только ускорить процесс изготовления коронок, но и добиться максимальной точности в их установке.

Если раньше установка коронки занимала до двух недель, то с помощью 3D-сканирования и фрезерования мы делаем это за два часа. Это реальный прорыв в стоматологии, который уже сейчас меняет подход к лечению, — резюмирует врач стоматолог-ортопед высшей категории Заппаров Айрат Гусманович.

Прошло время дребезжащих инструментов и страха. Пора позаботиться о собственном здоровье. Записаться на прием можно на сайте, по телефонам +7 (917) 225-50-03,+7 (987) 225-50-03

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