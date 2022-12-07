В Татарстане охранник ЧОП наказал магазинного вора по своему: приковал к трубе и побил

Охранник частного охранного предприятия в Татарстане предстал перед судом за то, что учинил собственный суд на магазинным воришкой. В Набережных Челнах мужчина избил покупателя, укравшего пиво, и приковал наручниками к трубе.

Продавцы в одном из магазинов заметили факт хищения пенного напитка, обратились к охране. Сотрудник ЧОП отвел подозреваемого в подсобное помещение, убедился, что они находятся в "слепой зоне" видеокамер и начал экзекуцию.

Охранник решением суда получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно, вину он признал частично.

Также охранник выплатил 150 тысяч рублей потерпевшему. Охранной деятельностью ему суд запретил заниматься в течение двух лет, пишет Chely-Biz.ru.

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