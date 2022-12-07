Спасатели смогли эвакуировать заболевшего туриста из Казани со склона Таганая

В Челябинской области со склона Таганая был успешно эвакуирован житель Казани. Турист застрял на заснеженном склоне, потому что заболел.

Мужчине стало резко плохо во время похода. Однодневный маршрут затянулся, у мужчины поднялась температура. 39-летний турист не пришел вовремя в пункт прибытия.

На помощь отправились спасатели на снегоходах. Больше 2 часов ушло на эвакуацию мужчины по заснеженным горным склонам. Внизу больного передали ожидавшей бригаде скорой помощи. Сейчас жизни казанца ничего не угрожает.

Ранее мы сообщали, что в Казани на 16-м этаже жилого дома взорвался самогонный аппарат.