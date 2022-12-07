В Татарстане мужчина во время охоты на лося случайно застрелил друга: мужчина умер по пути в больницу

Следком РТ возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Татарстана, который подозревается в причинении смерти по неосторожности. Следователи предварительно предполагают, что в первых числах декабря компания мужчин из шести человек пошла охотиться на лося в Нурлатском районе республики.



В машине подозреваемый стал укладывать ружье в чехол и в этот момент случайно задел спусковой крючок. В результате пулю получил 40-летний товарищ, который сидел рядом. По пути в больницу мужчина скончался. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в аварии с грузовиком погиб молодой водитель иномарки.