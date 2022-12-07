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В Татарстане в жесткой аварии с "КамАЗом" погиб 28-летний водитель легковой иномарки

В Татарстане в жесткой аварии с "КамАЗом" погиб 28-летний водитель легковой иномарки

Фото: ГИБДД РТ

В Татарстане в Менделеевском районе на М-7 произошло столкновение "КамАЗа" и "Хендая".

В ГИБДД Татарстана сообщили, что авария случилось накануне в 22:00 28-летний водитель иномарки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где и столнулся с грузовиком. Последний опрокинулся в кювет.

Водитель легкового авто от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка получила травмы.

Ранее мы сообщали, что микроавтобус столкнулся в ДНР с грузовиком, перевозившим военных, 16 человек погибли.

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