В Татарстане в жесткой аварии с "КамАЗом" погиб 28-летний водитель легковой иномарки

В Татарстане в Менделеевском районе на М-7 произошло столкновение "КамАЗа" и "Хендая".

В ГИБДД Татарстана сообщили, что авария случилось накануне в 22:00 28-летний водитель иномарки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где и столнулся с грузовиком. Последний опрокинулся в кювет.

Водитель легкового авто от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка получила травмы.

Ранее мы сообщали, что микроавтобус столкнулся в ДНР с грузовиком, перевозившим военных, 16 человек погибли.