В Татарстане двое мужчин чуть не сгорели при попытке прогреть BMW X5 паяльной лампой и бензином

Двое татарстанцев попыли в больницу после неудачной попытки прогреть автомобиль BMW X5 паяльной лампой и бензином. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Все случилось в Набережных Челнах накануне вечером.

Мужчины в возрасте 40 и 49 лет пытались прогреть иномарку с помощью паяльной лампы, налив туда бензин. Но вспышка паров топлива обожгла им лица.

Оба отправлены в БСМП, где врачи диагностировали у пострадавших ожоги 1-2 степени. От госпитализации оба незадачливых автомобилиста отказались.

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