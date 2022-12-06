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В Татарстане двое мужчин чуть не сгорели при попытке прогреть BMW X5 паяльной лампой и бензином

В Татарстане двое мужчин чуть не сгорели при попытке прогреть BMW X5 паяльной лампой и бензином

Фото: onli-vk.ru

Двое татарстанцев попыли в больницу после неудачной попытки прогреть автомобиль BMW X5 паяльной лампой и бензином. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.
Все случилось в Набережных Челнах накануне вечером.

Мужчины в возрасте 40 и 49 лет пытались прогреть иномарку с помощью паяльной лампы, налив туда бензин. Но вспышка паров топлива обожгла им лица.

Оба отправлены в БСМП, где врачи диагностировали у пострадавших ожоги 1-2 степени. От госпитализации оба незадачливых автомобилиста отказались.

Ранее мы сообщали, что в Казани из-за обледенения проводов загорелся трамвай с пассажирами.

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