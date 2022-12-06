В Казани рано утром из-за обледенения на проводах загорелся трамвай с пассажирами

Рано утром 6 декабря в Казани на проспекте Ямашева загорелся трамвай. Отмечается, что задымление началось с крыши. Кадрами с места ЧП казанцы поделились в социальных сетях.

В пресс-службе МУП "Метроэлектротранс" заявили, что задымление стало возможным из-за обледенения рабочего провода и неисправности пантографа. В результате на крыше образовались электрические дуги, оплавившие крышу вагона транспортного средства. Все случилось в 6:52. В салоне находились 7 человек, никто не пострадал.

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