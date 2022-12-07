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В Казани на 16-м этаже жилого дома взорвался самогонный аппарат

В Казани на 16-м этаже жилого дома взорвался самогонный аппарат

Фото: МЧС РТ

Самогонный аппарат взорвался в квартире на 16-м этаже жилой высотки в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Все случилось накануне вечером. В результате хлопка паров спирта не случилось дальнейшего возгорания.

"Повреждено остекление в помещениях спальни, кухни и на балконе двух комнатной квартиры. <...> Несущие стены и межкомнатные перегородки не пострадали", – говорится в сообщении.

По данным спасателей, погибших и пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что жертвами сильных морозов в Казани стали 25 человек.

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