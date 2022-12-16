Популярная певица татарской эстрады Эльмира Сулейманова скончалась в возрасте 40 лет

Скончалась известная певица татарской эстрады Эльмира Сулейманова. Ей было всего 40 лет, пишет портал "Матбугат.ру".

Эльмира Сулейманова родилась 5 февраля 1982 года городе Набережные Челны. Окончила среднюю школу № 16.

В 2012 году Сулейманова сотрудничала с продюсерским центром "Барс Рекордс", который занимается продвижением талантов на татарской эстраде. Он помогал устраивать сольные концерты на территории республики, пополнять дискографию новыми альбомами и даже снимать клипы на песни.

В 2016 году Эльмира одержала победу на премии канала TMTV в номинации "Любовь зрителей".

Сулейманова неоднократно получала звание лауреата конкурса "Татарская песня", а в 2018-м получила звание заслуженной артистки Республики Татарстан.

У Эльмиры Сулеймановой остались муж и дочь Диана.

