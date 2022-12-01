Девушка умерла после того, как к ее брату-уклонисту пришли сотрудники военкомата

Жительница Московской области умерла от сердечного приступа, когда за ее младшим братом, уклоняющимся от призыва на срочную службу, пришли представители военкомата.

Как пишет "МК", все случилось накануне. Сотрудники военного комиссариата вышли в рейд по квартирам призывников-уклонистов. Брат девушки по повесткам не являлся, дверь не открывал.

Дверь в подъезд работникам военкомата и участковому открыла девушка. Когда они поднялись на этаж, то увидели ее на полу. Девушке стало плохо, а тот самый призывник делал ей искусственное дыхание.

Молодой человек рассказал, что семья в прошлом году потеряла мать, а отчим живет отдельно. Призывник рассказал, что сестра из-за болезни была вынуждена ходить с кардиостимулятором. По его словам, сестра сообщила ему, что пришел участковый, и без чувств упала на пол.

Сообщается, что из-за смерти сестры молодой человек не попадет на срочную службу в этом году.