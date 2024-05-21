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Зарегистрироваться на Зеленый марафон можно до 26 мая

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Ежегодный благотворительный забег Сбера Зеленый марафон состоится в этом году 1 июня в международный День защиты детей. Стать одним из его участников можно, заполнив форму на сайте, последний день регистрации – 26 мая.

Важно, что в этом году всем бегунам независимо от дистанции, которую они планируют преодолеть (4,2 и 10 километров), необходимо будет получить справки об отсутствии медицинских противопоказаний к бегу.

В Татарстане Зеленый марафон пройдет в Казани на Кремлевской набережной и Набережных Челнах в парке «Прибрежный». Помимо забега участников праздника ждёт насыщенная фестивальная программа, включающая экологические и развлекательные активности для взрослых и детей.

Старты марафона:
10:45 Старты детских забегов: девочки и мальчики (от 7-9 лет, 420 м) и (10-13 лет, 420 м);
10:50 Семейный забег (420м);
11:20 Старт массового забега на дистанцию 4,2 км женщины и мужчины;
12:20 Старт забега на дистанцию 10 км женщины и мужчины.

Отдельные номинации: самый активный болельщик и самый яркий костюм участника марафона.

В течении мероприятия запланированы выступления лучших городских коллективов, диджей, детская анимация, развлекательные эстафеты, художественная школа с уроками живописи, мастер-классы.

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