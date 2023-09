Еще 45 участников «Школы 21» в Казани стали квалифицированными ИТ-специалистами

В казанском кампусе «Школы 21» состоялся второй выпускной. 45 участников школы завершили обучение и уже трудятся в таких крупных компаниях региона, как Сбер, «Астон», «БАРС Групп», Тинькофф и другие. Некоторые ребята остались работать в «Школе 21».

За время обучения участники освоили несколько языков программирования, научились работать над своими проектами индивидуально и в команде, а также получили практический опыт — прошли обязательную стажировку в крупных ИТ-компаниях региона.

Кампус «Школы 21» в Казани — второй из открывшихся в России. Он оснащен современным оборудованием и похож на ИТ-офис с удобными зонами для обучения и отдыха участников. Как и остальные кампусы школы, казанский работает 24/7, поэтому всеми его возможностями участники могут пользоваться круглосуточно.

Во время празднования выпускного школа провела церемонию вручения сертификатов с поздравлениями от первых лиц города. Получив сертификат, выпускники стали частью большого ИТ-сообщества, которое дает им общение, карьерные возможности, продолжение профессионального развития и обмена опытом, совместную работу над реальными проектами.

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан: «Новый выпуск «Школы 21» в Казани – это 45 подготовленных специалистов, которых получил рынок труда республики. У ребят позади месяцы кропотливого вдумчивого труда и открытий, поиска своего места в профессии, маленьких и больших личных побед. Свою дорогу в жизни человек прокладывает самостоятельно, и то, что все выпускники уже нашли свое место в крупных компаниях региона, показывает уровень знаний, доступных для освоения в «Школе 21» и их востребованность. Пусть жажда знаний и целеустремленность помогут выпускникам стать успешными профессионалами. От вас зависит, какой будет цифровизация для каждого жителя региона».

Своим мнением об обучении в школе поделились и участники текущего и прошлого выпусков.

Расим Абдулин, бывший участник «Школы 21» в Казани: «Мой выпускной прошел в прошлом году, сегодня я приехал поддержать ребят, потому что мне хотелось внести свой вклад в развитие сообщества участников — так же, как всегда поддерживали в школе меня. И самое приятное, что со многими мы теперь общаемся уже как коллеги. Я второй год работаю в Сбере инженером-DevOps, и в офисе немало выпускников «Школы 21», так что на работе сохраняется та же классная атмосфера, что была во время учебы. Я заметил, что выпускники «Школы 21» сначала ищут информацию самостоятельно и только потом идут за помощью к другим инженерам».

Анатолий Вакуленко, выпускник «Школы 21» в Казани: «До учебы в «Школе 21» я работал проектным менеджером и чувствовал, что это не совсем мое — хотел попробовать стать разработчиком. И когда я узнал, что в Казани есть такая школа, тут же подал заявку, поступил на основное обучение — и уже выпустился. Чтобы добиться максимального результата в школе — нужно искать, изучать и использовать информацию самому и в команде с другими учениками. Мне это помогает в учёбе, работе и жизни».

***

«Школа 21» — школа программирования от Сбера, которая помогает всем желающим от 18 лет бесплатно получить образование в сфере ИТ. Во время обучения участники приобретают навыки программирования на C, C++, Java, Python, Go, C#, осваивают работу с базами данных и инфраструктурой, а также изучают различные направления в сфере цифровых технологий.

Подать заявку на обучение можно на сайте школы https://21-school.ru/.

Школа неоднократно получала положительную оценку со стороны первых лиц страны. Так, совсем недавно активное развитие и масштабирование «Школы 21» в российских регионах поддержал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Ранее президент Российский Федерации Владимир Путин отмечал, что «Школа 21» — хороший пример для создания подобных образовательных пространств.