Специалисты рассказали, почему смартфон не видит сеть и как это исправить

Специалисты в сфере мобильных технологий объяснили, что делать, если смартфон перестал ловить сеть и появляется уведомление «Нет сети».

Первым делом стоит перезагрузить телефон, извлечь SIM-карту и снова установить её в слот. В некоторых случаях отсутствие сигнала связано с тем, что пользователь находится слишком далеко от ближайшей базовой станции. Однако иногда проблема кроется не во внешних факторах, а во внутренней системе устройства — прошивка может временно отключить сотовый модуль.

Также рекомендуется проверить работу фоновых приложений, которые могут мешать корректному подключению к сети. Для этого можно зайти в настройки и активировать ручной режим выбора оператора. Если после этого сигнал появился, скорее всего, сбой произошёл из-за некорректного автоматического поиска сети.

Ещё один способ — сбросить параметры сетевого подключения. Это позволит удалить накопленный кэш модема и устранить возможные сбои.

По словам экспертов, работа мобильной связи зависит от постоянного взаимодействия телефона с вышкой. Если программное обеспечение устройства устарело, оно может не понимать современные сигналы и команды.

Если ничего из перечисленного не помогло, специалисты рекомендуют вернуть смартфон к заводским настройкам и произвести повторную настройку, пишет МедиаПоток издание «Тут новости».