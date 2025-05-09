Названы 5 фильмов о Победе, которые нужно показать подросткам

К 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне издание "Вокруг ТВ" провело опрос, в котором поучаствовали 2241 человек. Участников попросили выбрать фильмы на военную тематику, которые они считают важными для просмотра старшеклассниками. На основе ответов был составлен список наиболее значимых картин.

Лидером рейтинга стала драма «Судьба человека» (1959), первая режиссёрская работа Сергея Бондарчука. За неё проголосовали 55% респондентов. Фильм снят по произведению Михаила Шолохова и повествует о непростой судьбе солдата Андрея Соколова, пережившего военные испытания.

На втором месте оказалась «Баллада о солдате» (1959), снятая Григорием Чухраем. Этот фильм получил 49% голосов. В его центре — Алёша Скворцов, солдат, который вместо отдыха использует свой отпуск, чтобы помогать другим. Картина была удостоена приза на Каннском кинофестивале.

Третью позицию занял фильм «Летят журавли» (1957), который получил 42,2% голосов. Сценарий основан на пьесе Виктора Розова, созданной во время войны, и затрагивает темы любви, потерь и личной трагедии на фоне военных событий.

Четвёртым в списке стал масштабный проект Юрия Озерова «Освобождение». В пяти фильмах авторы охватывают ключевые этапы войны — от первых боёв до окончательной победы.

Пятёрку лидеров замыкает картина «Живые и мёртвые», основанная на первом томе одноимённой книги Константина Симонова. Все упомянутые фильмы будут показаны на телеканале «Патриот» в мае.