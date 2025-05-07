Мангалы достали, шампуры наточили, друзья на подходе. Осталось одно — решить, что жарить на углях. И если вы снова склоняетесь в сторону свинины, курицы или баранины — вы не одиноки. Но что, если в этот раз сделать открытие сезона по-настоящему запоминающимся?

Редакция ProKazan напомнит о лучших маринадах для классики и подскажет, как сделать шашлыки из того, что раньше вы даже не думали насадить на шампур. А если времени на маринады нет — подскажем, где заказать все готовенькое.

Классика жанра: мясо, которое любят все

Свинина давно и прочно заняла место главного героя весенне-летних выездов. Мягкая, сочная, с аппетитной корочкой — особенно, если речь идет про шейку. Это мясо и маринад понимают друг друга с полуслова.

Шашлык из свиной шейки во ВкусВилл — это классика без компромиссов. Просто, надежно, мясо — что надо. Уже замаринованное, осталось только разжечь угли.

Шашлык в терияки с копчёной солью — если хочется немного азиатской экзотики, но без фанатизма. Готовый маринад делает всё за вас: этот шашлык пахнет дымком уже до жарки.

Рёбрышки по-домашнему — для тех, кто любит поиграть с текстурами. Мясо отходит от косточки, а на аромат сбегутся соседи.

Курица и индейка на мангале

Курица и индейка хороши тем, что маринуются быстро, не требуют долгой подготовки, легко прожариваются и почти не подгорают. А если выбрать интересный маринад — можно удивить даже тех, кто думал, что «птица — это скучно».

Бедро индейки в ягодном маринаде — звучит нестандартно, но попробовав однажды, уже не вернёшься к обычному рецепту. Ягоды дают лёгкую кислинку, мясо остаётся сочным.

Купаты из цыплёнка с зеленью — если хочется необычного колорита. Эти купаты легко жарятся на решётке и при этом радуют насыщенным вкусом.

Крылышки по-итальянски — ароматные, пряные, с намёком на томаты и прованс. Отличный вариант для компании, где любят похрустеть крылышком у костра.

Хотите устроить себе или близким вкусный пикник без лишней суеты? Соберите набор для шашлыков — от маринадов до готового мяса и овощей — во ВкусВилле. Всё нужное доставят за 1–2 часа бесплатно, независимо от суммы заказа.

Маринады, которые делают вкус

Если времени на кулинарные эксперименты нет, а хочется «как в ресторане», вот три проверенных варианта.

Соевый с мёдом и горчицей — для тех, кто любит баланс сладкого, солёного и лёгкой остринки. Особенно хорош со свининой или курицей.

Барбекю — классика жанра. Копчёный, густой, с томатной ноткой. Подходит к рёбрышкам, куриным крыльям и даже к овощам на гриле.

Маринад для курицы Daesang — вдохновлён корейской кухней: немного сладости, немного остроты, много пикантности. Отлично работает и с курицей, и с индейкой.

Шашлык начинается не с мангала — а с хороших продуктов. Во ВкусВилле есть всё: от сочного мяса и рыбы до свежих овощей, соусов и маринадов. Один заказ — и весь пикник у вас под рукой.

Что-то новенькое: шашлык не из мяса

Рыба, печень, овощи — любой продукт, который шипит на решётке, может стать героем пикника. Особенно если подать это красиво - с соусами и лепёшками. Вот несколько идей для тех, кто хочет удивить гостей.

Рыба на решетке — это тоже шашлык

Рыба на мангале требует минимальных усилий, при этом обладает тонким ароматом и нежной текстурой. Не нужно долго мариновать или бояться пересушить. Главное — выбрать качественный полуфабрикат и не отходить далеко от углей.

Дорадо в оливковом масле с пряностями — это уже замаринованная рыба, всё, что остаётся, — поджарить до хрустящей корочки. Отличный вариант для ужина под звёздами.

Форель-стейк в сливочном соусе с травами — нежная, жирная, ароматная. Готовится буквально за 10 минут. Подавать можно прямо на пекарской бумаге с рукколой и лимоном.

Сюрприз для гостей — шашлык из печени

Маринуется в сливках или соевом соусе с луком и паприкой. А если нанизать на шпажки, чередуя с яблоками или кольцами лука — будет не только вкусно, но и красиво.

Печень индейки — нежная, без яркого запаха, быстро готовится и отлично сочетается с ягодным или горчичным соусом.

Идея подачи: на шпажках, с посыпкой из зелени и кунжута, в паре с хумусом или соусом наршараб.

Вегетарианский шашлык тоже бывает вкусным

Мангал способен раскрыть вкус овощей лучше любой духовки. Кабачок становится карамельным, перец — сладким и дымным, а грибы — мясистыми.

Овощной микс для гриль-салата — не нужно ничего резать: перец, баклажан, шампиньоны и цукини уже ждут своей решётки.

Кабачки — на шпажке, с соусом из сметаны, чеснока и укропа — всё ещё один из лучших гарниров.

Идеи подачи:

– на шпажках с халуми или брынзой

– в лепёшке с соусом и зеленью

– как основа для тёплого салата с кедровыми орешками.

В приложении ВкусВилла — персональные скидки до 20% на всё, что пригодится для пикника: мясо, рыбу, маринады, овощи и даже соусы. Загляните — ваш шашлык уже в списке акций.

Шашлык — это больше, чем мясо

Пусть свинина и курица остаются любимой классикой, но кто сказал, что сезон шашлыков — это только проверенные рецепты? Печень, рыба, овощи, готовые маринады — сегодня на мангале можно устроить гастрономическое шоу, не выходя за рамки комфорта. Главное — добавить немного фантазии.

Удобные решения уже собраны в одном месте — во ВкусВилл. Остаётся выбрать, чем порадовать себя и гостей, и устроить вкусный день под открытым небом. Даже если это просто дача на выходных или пикник у реки — будет вкусно, красиво и по-новому.