Ученые из 2 стран заявили об инопланетном происхождении сферы из Колумбии

Учёные из Великобритании и Китая заявили, что металлическая сфера, найденная в марте в колумбийском городе Буга, может быть образцом инопланетной технологии. Местные жители утверждают, что объект летал по небу зигзагами, что нехарактерно для обычной авиации.

После приземления предмет передали исследователям. Анализ показал, что он состоит из трёх металлических слоёв и содержит 18 микросфер, окружающих центральный элемент — так называемый «чип». Радиолог Хосе Луис Веласкес отметил отсутствие сварных швов и высокую плотность материала, что, по мнению его команды, указывает на неестественное происхождение объекта.

На поверхности обнаружены символы, схожие с рунами, огамом и месопотамской письменностью. С помощью ИИ исследователи расшифровали их как послание о рождении, трансформации, сознании и призыве к единству ради защиты Земли от экологических угроз.

Свидетели рассказали, что объект был холодным на ощупь, весил около 4,5 фунтов и при контакте с водой испускал пар. Один из очевидцев почувствовал недомогание после прикосновения. Научных подтверждений этим утверждениям нет, подчёркивает Daily Mail. Объект был передан уфологу Хайме Мауссану.

Исследование показало: поверхность сферы неровная, внешний слой плотный, как кость, а центр менее плотный. Внутри обнаружено 18 точек, которые могли быть датчиками или компонентами, размещёнными заранее. Их симметричное расположение свидетельствует о продвинутой инженерии, а отсутствие повреждений говорит о сохранности конструкции.

Также выявлена центральная полоса с дополнительными микросферами, возможно, помещёнными до герметизации. Признаков механической сборки не найдено, пишет mk.ru.