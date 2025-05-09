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10 мая в Татарстане похолодает до +2 градусов

В Казани ожидается от...

prokazan

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В Татарстане 10 мая прогнозируется переменная облачность. В течение ночи и утром в отдельных районах возможны туманы, а днём не исключены непродолжительные осадки.

По данным Гидрометцентра республики, юго-восточный ветер ночью будет дуть со скоростью 4–9 м/с, а днём его порывы могут достигать 15–17 м/с при средней скорости 6–11 м/с.

Температура ночью опустится до +2…+7 градусов, в Казани ожидается от +5 до +7 градусов тепла. В дневное время воздух прогреется до +13…+18 градусов, в столице — до +14…+16, пишет ТВН.

Ранее мы писали о том, что Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Великой Победы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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