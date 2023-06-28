ЕГЭ отменили на 5 лет: в Минобре обрадовали российских школьников
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Некоторые выпусники российских школ могут не переживать за сдачу ЕГЭ в ближайшие годы. Им дадут возможность без ЕГЭ проходить конкурсный отбор в выбранные вузы.
Однако информация об этом со ссылкой на Минобр не совсем корректна. В Министерстве просвещения заявили, что большинство выпусников школ пока будут сдавать ЕГЭ по старой схеме, никаких нововведений нет.
А речь идет о школьниках ДНР. Для них действительно введен пятилетний мораторий на единый госэкзамен. И заявление это сделали в Минробразе ДНР. По словам Ольги Колударовой, главы ведомства, система будет работать до 2028 года, и выпускникам не придется сдавать ЕГЭ при условии, что они поступают внутри региона. Если выбран вуз за его пределами, ЕГЭ сдавать придется.
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