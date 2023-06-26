В конце мая сайт Центрального банка анонсировал меры по регулированию спроса на покупку жилья. Изменения коснулись условий выдачи ипотеки: с 1 июня минимальный первоначальный взнос увеличится до 20% от стоимости объекта. В следующем году первоначальный взнос вырастет уже в 2 раза от текущего показателя: до 30%.

Редакция ProKazan обратилась за комментарием по ситуации к Ильмире Садыковой, директору офиса агентства недвижимости Альтера на ул. Ибрагимова.

Ильмира Садыкова, директор офиса агентства недвижимости Альтера на ул. Ибрагимова и Крутовских Яна, журналист ProKazan

Ильмира поделилась, что на сегодняшний день размер первоначального взноса вырос не во всех банках и не по всем ипотечным программам. Однако она рекомендует быть готовым к тому, что в ближайшее время изменения, анонсированные Центробанком, будут реализованы на полную мощность.

– Ильмира, расскажите, что привело к ситуации, когда Центробанку пришлось повышать размер первоначального взноса?

– Сейчас на рынке недвижимости мы видим увеличения спроса на жилье. На конференции для риелторов представители Домклик озвучили, что падение после начала СВО миновало: продажи достигли уровня 2020-го года.

Казалось бы, зачем вмешиваться? Однако важно учитывать, что увеличение спроса закономерно приводит к увеличению цены. Наблюдаемый сейчас рост помещает рынок в опасное положение: отсутствие внешнего регулирования может привести к “раздуванию” цен на жилье до масштабов, когда приобрести недвижимость не сможет уже практически никто. Затем произойдет органичное снижение спроса, а за ним начнем падать и цена.

Таким образом банки останутся с большим количеством переоцененной недвижимости. Это опасная ситуация. Если люди по каким-то причинам не смогут выплачивать кредит, банк не сможет реализовать залог без потерь. Подобная ситуация может стать угрозой для экономики. Следовательно, Центробанк вынужден выступать в роли регулятора, чтобы нивелировать риски.

Ильмира Садыкова, директор офиса агентства недвижимости Альтера на ул. Ибрагимова

Одним из возможных путей регулирования спроса стало повышение первоначального взноса до 20%. Еще одним вариантом может стать повышение ставки. В данной ситуации не столь важно, какое именно решение принял Центробанк. Важно то, что сейчас рынок будет работать над снижением спроса за счет снижения доступности жилья.

– Ситуация кажется довольно пугающей для тех, кто только планирует покупку. Неужели эти люди опоздали?

– Наоборот! Данная ситуация открывает возможности для тех, кто готов быстро принимать решение: квартиру стоит покупать прямо сейчас.

Крутовских Яна, журналист ProKazan и Ильмира Садыкова, директор офиса агентства недвижимости Альтера на ул. Ибрагимова

Однако, даже если вы не готовы к покупке сиюминутно, пугаться не стоит. Не будет ситуации, когда никто не сможет купить квартиру. Застройщики будут вводить новые акции, а государство внедрять льготы. Понимаете, рынок недвижимости должен двигаться: застой будет столь же губителен для экономики страны, как и повышенный спрос.

– Какие возможности закроются для покупателей, если все банки поднимут процент по первоначальному взносу?

– Конечно, будет сложнее купить тем, у кого нет накоплений. И если сейчас для таких случаев застройщики субсидируют первоначальный взнос, тем самым позволяя человеку взять ипотеку без крупных стартовых вложений, то после увеличения процента далеко не каждый застройщик будет готов вносить большую сумму.

Ильмира Садыкова, директор офиса агентства недвижимости Альтера на ул. Ибрагимова и Крутовских Яна, журналист ProKazan