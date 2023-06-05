Банально, но факт — жизнь казанцев уже не будет прежней. Экономика, политика и мировоззрение людей менее чем за год сформировали новый рынок, который растет с каждым месяцем. Теперь заказать можно буквально все, что угодно. И даже услуги.



Человек быстро привыкает к хорошему. Нет времени готовить? Закажи еду с доставкой. Нет сил сделать ген. уборку? Можно просто вызвать клининг. Застрял на дороге? Эвакуатор приедет и поможет.



Редакция ProKazan.ru решила собрать в одном месте самые, на наш взгляд, удобные и востребованные у казанцев сервисы. Сохраняйте!