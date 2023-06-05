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ВАЖНЫЕ НОМЕРА
Сборник самых необходимых номеров для жителей Казани
ТЕПЕРЬ ЗАКАЗАТЬ МОЖНО ВСЕ
Банально, но факт — жизнь казанцев уже не будет прежней. Экономика, политика и мировоззрение людей менее чем за год сформировали новый рынок, который растет с каждым месяцем. Теперь заказать можно буквально все, что угодно. И даже услуги.

Человек быстро привыкает к хорошему. Нет времени готовить? Закажи еду с доставкой. Нет сил сделать ген. уборку? Можно просто вызвать клининг. Застрял на дороге? Эвакуатор приедет и поможет.

Редакция ProKazan.ru решила собрать в одном месте самые, на наш взгляд, удобные и востребованные у казанцев сервисы. Сохраняйте!
@toris_service
«Торис Сервис» - это профессиональные сервисные центры бытовых услуг с опытом более 20 лет! Наши филиалы территориально представлены практические во всех районах Казани, а клиенты получают максимальный спектр бытовых услуг и решают свои повседневные вопросы в одном месте.

Наши услуги:
- Химчистка одежды
- Ремонт, реставрация и химчистка обуви
- Ремонт сумок и чемоданов
- Ателье (ремонт одежды, домашнего текстиля)
- Покраска кожаных изделий и меховое ателье
- Ремонт спортивной амуниции
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@sneaknfresh_kazan
SneakNFresh — мастерская по чистке, реставрации и ремонту обуви в Казани, созданная настоящими фанатами сникер-культуры!

Самая крупная сеть химчисток в России, которой доверяют десятки тысяч человек по всей стране

Здесь специализируются на самых нужных и важных услугах для вашей обуви, обходясь с каждой одинаково осторожно.

А именно:
•Комплексная чистка обуви
•Ремонт
•Проклейка
•Реставрация обуви
•Покраска
•Прошивка
•Восстановление
•Растяжка обуви

«Мы покажем, что значит чистая обувь" — главный принцип компании. Для SneakNFresh важен результат и обратная связь от каждого клиента.

Получи возможность познакомиться с услугами, воспользуйся СКИДКОЙ 20% на первую КОМПЛЕКСНУЮ ЧИСТКУ
Подарите своей обуви вторую жизнь в Sneaknfresh
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Попали в аварию, внезапно в пути сломалась машина или закончился бензин, требуется просто перевезти транспорт из одной точки в другую?
«Денис Телепорт» — предлагает круглосуточные услуги по перевозке автотранспорта в г. Казани. Эвакуаторы рассредоточены фактически по всем районам города. Отличное знание города и его окрестностей позволяет специалистам компании сократить время подачи эвакуатора до 30 минут.

Услуги:
  • Эвакуация авто до 5 тонн
  • Спецдокатка при заблокированных колесах
  • Деблокировка АКПП
  • Запуск автомобиля бустером
Авторизованный сервисный центр по ремонту швейцарских и японских часов WATCH SERVICE. Авторизация более 80 брендов.
Квалифицированные мастера. Оригинальные запчасти. Профессиональное диагностическое оборудование и инструмент от швейцарских и японских производителей.
Полный спектр услуг по обслуживанию часов, в том числе и полировка корпуса. Широкий выбор ремешков и браслетов стандартного и специфичного способов крепления. Замена элементов питания с проверкой на герметичность!

  • Репассаж (ТО, ремонт, чистка) механических и кварцевых часов
  • Замена батареек в часах, а также в автоключах и брелоках
  • Замена стекла
  • Восстановление и проверка герметичности
  • Полная или частичная полировка корпуса часов
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WATCH SERVICE
​Николая Ершова, 1а
@watch.service.kzn
Редакция PROKAZAN
желает вам хорошего отдыха!