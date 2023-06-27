23 универсальных образа для девушек, мужчин и детей от стилиста на лето 2023 в ТЦ «Проспект»

Лето – самый желанный сезон года. Именно в этот период начинается пора, когда гардеробы приобретают яркие краски, а улицы наполняются стильными образами!

Не стоит забывать, что летом одежда может быть не только красивой, но и комфортной. В рамках рубрики «Редакция рекомендует», ProKazan совместно с ТЦ «Проспект» презентует новую летнюю коллекцию! Для читателей стилист приготовила 23 запоминающихся образа по приятным ценам.

Образ 1

Гармоничное сочетание цветов и практичность: что ещё нужно для повседневного аутфита? В этом образе из новой летней коллекции можно отправиться на прогулку, в магазин или на природу. Непринужденный стиль, минималистичные детали – главный тренд этого года.

Где купить: «Сливки», 1 этаж, «ЭконоМаркет», 2 этаж и Op&Shop, 1 этаж. На модели: стильная джинсовая куртка в полоску за 3190 рублей, трендовые крупные очки за 650 рублей, укороченные белые лосины за 699 рублей, белый топ с завязками за 799 рублей, яркие акцентные кроссовки за 9000 рублей.

Образ 2

Спортивный костюм приглушенного цвета хаки отлично подойдет как для семейных прогулок, так и для похода в спортивный зал. Если вы любите путешествовать, то спортивный костюм станет незаменимым атрибутом в вашем гардеробе. Базовая белая футболка и кроссовки в тон превосходно дополнят ваш образ.

Где купить: павильон №19, 1 этаж и «ЭконоМаркет», 2 этаж. На модели-мужчине: комфортный спортивный костюм с вышивкой и вертикальными полосками на штанах за 15000 рублей, белая футболка за 2500 рублей, кроссовки в тон костюма за 2099 рублей.

Образ 3

Ассиметричная рубашка с воланами в пастельных тонах гармонично сочетается с белыми брюками. За счёт сдержанных цветов создаётся «зефирный» и женственный образ. Такой вариант – прекрасное решение для похода на свидание, в кино или же на прогулку.

Где купить: Op&Shop, 1 этаж и «ЭконоМаркет», 2 этаж. На модели: рубашка в нежных оттенках с трендовыми воланами за 4900 рублей и белые прямые джинсы за 4800 рублей. Дополняет образ маленькая голубая сумка за 6500 рублей и бежевые туфли на невысоком каблуке за 599 рублей.

Образ 4

В ТЦ «Проспект» представлен комбинезон с трендовым контрастным принтом. Легкая ткань, свободный фасон – именно такой и должна быть летняя одежда!

Где купить: Op&Shop и «Сливки» на 1 этаже. На модели: комбинезон за 4700 рублей, черные мюли за 4200 рублей, серые солнечные очки за 650 рублей.

Образ 5

Стилисты единодушно согласны: человеческому глазу приятно смотреть на естественные сочетания цветов. В данном случае яркая желтая футболка, которая ассоциируется с солнцем, находится на контрасте с синими, как море, шортами. Этот образ обязательно вдохновит на прогулки на природе!

Где купить: ProMax, 2 этаж, павильон №97, 1 этаж и «ЭконоМаркет», 2 этаж. На модели-мужчине: синие шорты с принтом за 2500 рублей, желтая футболка-поло за 2000 рублей и универсальные белые кеды за 1590 рублей.

Образ 6

Трендовые укороченные рубашки с удлиненным карманом – хит этого сезона. Базовые оттенки позволят сочетать верх с чем угодно: как с принтованными джинсами, так и с юбкой или классическими брюками. При составлении летнего образа немаловажно выбрать и уместную обувь. Для того чтобы разобраться, какую пару приобрести в свой гардероб к джинсам и как их носить, нужно ориентироваться на фасон брюк. В этом случае рекомендуем дополнить образ бежевыми туфлями на невысоком каблуке.

Где купить: «Сливки», 1 этаж и «ЭконоМаркет», 2 этаж. На модели: ассиметричная укороченная белая рубашка за 1790 рублей, голубые джинсы со стразами за 3490 рублей и бежевые туфли за 599 рублей.

Образ 7

Носить шорты можно с чем угодно. И даже с лёгкой толстовкой. Такой лук отлично впишется в вечернюю прогулку. Стильно и тепло. А качественные кроссовки не дадут вашим ногам устать.

Где купить: ProMax и «ЭконоМаркет» на 2 этаже. На модели: белая толстовка с рельефными деталями и синие шорты с принтом. Верх стоит 3100 рублей, а низ – 2500 рублей. Белые кеды вы сможете купить за 1590 рублей.

Образ 8

Брюки-карго вошли в нашу жизнь еще весной 2023 года и закрепились в гардеробе у модниц. Практичность и универсальность этого фасона джинс позволяет носить их с чем угодно. Например, с базовым чёрным топом и джинсовой жилеткой. Каблуки в свою очередь придают образу женственности и элегантности.

Где купить: Bolero, In Style и «ЭконоМаркет» на 2 этаже. На модели: черный базовый топ за 1490 рублей, свободные бежевые брюки-карго с завязками за 3190 рублей, удлиненная джинсовая рубашка с коротким рукавом за 5250 рублей и бежевые туфли за 599 рублей.

Образ 9

Какой летний гардероб без легкого сарафана в светлых тонах? В таком воздушном и женственном образе точно следует отправиться на фотосессию с цветами или просто на прогулку. Подчеркнуть талию и дополнить образ можно ремнем контрастного цвета.

Где купить: Bolero, 2 этаж, Op&Shop и «Сливки» на 1 этаже. На модели: легкий, воздушный белый сарафан с объемными короткими рукавами за 3490 рублей, черные мюли за 4200 рублей и черный ремень за 620 рублей.

Образ 10

Лён – это супер легкая и натуральная ткань, которая не ощущается на теле и создает парящий эффект. Если изделие выполнено именно из этого материала, то даже в +35 вы будете чувствовать себя комфортно.

Где купить: In Style и «ЭконоМаркет» на 2 этаже. На модели: белые прямые льняные брюки за 3500 рублей, тонкая легкая рубашка за 4500 рублей и белые туфли за 499 рублей.

Образ 11

«Вареная» футболка – еще один тренд, который вернулся к нам из 90-х. Принтованная футболка уже покоряет сердца модниц. Она отлично сочетается с джинсами, шортами. Но один главных плюсов этой вещи – свободный фасон, который позволит чувствовать себя комфортно при любый обстоятельствах. Такая вещь в гардеробе точно не останется без внимания.

Где купить: Op&Shop, 1 этаж и Bolero, 2 этаж. На модели: футболка-оверсайз серого цвета с принтом розового кабриолета за 1950 рублей, голубая сумка через плечо за 6500 рублей, яркие кроссовки за 9000 рублей и прямые голубые джинсы за 3900 рублей.

Образ 12

Деловой образ подойдет как для важных встреч, так и для торжественных мероприятий. Клетчатая рубашка за счёт своего принта подчеркивает фигуру и скрывает несовершенства. Благодаря орнаменту ее можно сочетать как с классическими брюками, так и с джинсами.

Где купить: Popolare, 1 этаж и «ЭконоМаркет», 2 этаж. На модели-мужчине: классические брюки за 3500 рублей, белая приталенная рубашка в клетку за 399 рублей и обувь за 1699 рублей.

Образ 13

Яркий и свежий летний образ с акцентным верхом. Вот уже несколько сезонов подряд смелые цвета не покидают вершины трендов. И не удивительно, ведь яркая одежда подчеркивает нашу индивидуальность и оживляет образы.

Где купить: Op&Shop и «Сливки» на 1 этаже. На модели: яркая розовая рубашка-оверсайз стоимостью 3800 рублей, прямые джинсовые шорты за 2200 рублей, черные мюли за 4200 рублей и солнечные очки за 650 рублей.

Образы 14 и 15

Пляжный сезон начался. Но что делать, если надоели скучные купальники? Трендовые фасоны и расцветки представлены именно в ТЦ «Проспект». Слитные и раздельные, яркие и нюдовые, принтованные и однотонные купальники. Здесь вы также сможете подобрать обувь, сумку, шляпку, накидку и солнечные очки.

Где купить: «ЭконоМаркет», In Style и Кари на 2 этаже. На модели: открытый белый купальник в полоску за 1099 рублей, пляжная сумка за 499 рублей, шляпа за 599 рублей, рубашка за 4500 рублей, белая обувь за 599 рублей, черный купальник с прозрачными вставками за 1899 рублей, черная накидка за 1299 рублей и бежевые туфли за 599 рублей.

Не стоит забывать и про детей. Чувство стиля им нужно прививать с самого раннего возраста. Предоставьте ребенку свободу выбора и увидите, как он проявит себя!

Образы 16-19

Трендовые принтованные футболки, модные шорты и джинсы в сочетании с яркой обувью понравятся как самим детям, так и их родителям. Стилист гармонично подобрала капсульные образы для детей в ТЦ «Проспект».

Где купить: Orange Lux и «ЭконоМаркет» на 2 этаже. На мальчиках: шорты за 2 000 рублей, футболки от 1800 рублей, кепки за 1200 рублей, красные и голубые кроссовки за 1399 и 1499 рублей. На девочках: розовая рубашка за 2700 рублей, черное платье за 4000 рублей, джинсы за 3000 рублей, полосатая футболка от 1800 рублей.

Образы 20-23

Самая базовая и универсальная вещь в гардеробе — это шорты. Они подойдут как мальчикам, так и девочкам! А качественные и дышащие материалы не доставят дискомфорта во время активной прогулки. Также в ТЦ «Проспект» вы можете сразу подобрать аксессуары к образу.

Где купить: Orange Lux на 2 этаже. На мальчиках: футболки с принтами за 1200 и 1800 рублей, шорты за 2300 рублей, кепки за 1200 рублей. На девочках: топ от 1500 рублей, шорты в полоску за 2500 рублей, брюки карго за 3000 рублей, футболка за 1800 рублей.

Одежду на все случаи жизни для взрослых и для детей вы можете найти в одном месте – в торговом центре «Проспект»!

Он расположен по адресу: Проспект Победы, 50а. Режим работы торговых павильонов и магазина Кари с 9:00 до 20:00. М.Видео, Детский мир с 10:00 до 22:00. Перекресток 8:00 до 23:00. Также возле ТЦ работает парковка: в первые 2 часа ваш автомобиль можно оставить там бесплатно.