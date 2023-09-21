Жизнь уже не будет прежней: Володина обещает невероятные перемены четырем знакам зодиака

По словам российского астролога Василисы Володиной кардинальные жизненные перемены ждут четыре знака. До конца этого года они изменят судьбу, пишет teleprogramma.pro.

Телец

Тельцы наконец дождались - придум долгожданные перемены, к которым они стремились в последние годы. Пора подумать, как распорядиться свалившейся с неба удачей.

Близнецы

Близнецы в уходящем году получили кармический урок, а потому могут смело выходить на новый этап жизни - все пути и все двери будут им открыты, можно начинать новую жизнь.

Скорпион

До конца 2023 года в жизни Скорпионов грядут личные перемены. некоторые из представителей знака, воодушевленные стартом новой жизни, переедут в другой город или страну.

Водолей

Водолей заложит до конца года тот фундамент, который будет стоять в основании их жизни в ближайшие лет 20. Будущее Водолея формирует уже сейчас, и все может измениться, если Водолей того захочет.