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Получат от жизни все: кто из знаков зодиака искупается в счастье осенью

Получат от жизни все: кто из знаков зодиака искупается в счастье осенью

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Астрологи считают, что осенний период 2023 года будет максимально счастливым для Водолеев. Мужчины и женщины, рожденные под этим знаким зодиака, справятся с любыми делами, все им будет по плечу.

В работе им не будет равных, а потому деньги потекут даже не ручьем, а водопадом.

Водолей может смутиться и даже насторожиться от такого везения, однако астрологи считают, что ложную скромность стоит отбросить - вы заслужили это все и многое другое.
Так, в личной жизни Водолеи наконец почувствуют гармонию, одиноким предстоит счастливая встреча.

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