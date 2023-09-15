Обрушится водопад удачи: астролог назвала 4 знака зодиака

Четыре знака зодиака будут немысливо удачливы до конца сентября. Их жизнь выйдет на светлую полосу, все будет удаваться и получаться, пишет "Росбалт" со ссылкой на hibiny.ru.

Счастливчики - Стрелец, Телец, Раки и Близнецы.

Стрельцы могут поменять работу и не пропагают - станет больше удовольствия от жизни, денег заметно прибавится. Переживания излишни, считает астролог.

Тельцам откроется шанс оседлать волну удачи и прямо на ней въехать в большой бизнес, открыть свои способности. Если Тельцы отбросят ложную скромность, то добьются многого.

Близнецов ждут отличные деловые контакты и выгодные договоры. А Ракам надо активнее реагировать на новые обстоятельства, чтобы не потерять уникальный шанс, подаренный вселенной.

