Прогнозы
· Служба новостей

Обрушится водопад удачи: астролог назвала 4 знака зодиака

Обрушится водопад удачи: астролог назвала 4 знака зодиака

Фото: соцсети

Подписаться в Telegram

Четыре знака зодиака будут немысливо удачливы до конца сентября. Их жизнь выйдет на светлую полосу, все будет удаваться и получаться, пишет "Росбалт" со ссылкой на hibiny.ru.
Счастливчики - Стрелец, Телец, Раки и Близнецы.

Стрельцы могут поменять работу и не пропагают - станет больше удовольствия от жизни, денег заметно прибавится. Переживания излишни, считает астролог.

Тельцам откроется шанс оседлать волну удачи и прямо на ней въехать в большой бизнес, открыть свои способности. Если Тельцы отбросят ложную скромность, то добьются многого.

Близнецов ждут отличные деловые контакты и выгодные договоры. А Ракам надо активнее реагировать на новые обстоятельства, чтобы не потерять уникальный шанс, подаренный вселенной.

Следующая новость ↓

Популярное

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет
Интересное в Казани
23 часа назад

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет

Лонгриды

22 часа назад

«Только после трагедии появилась охрана»: очередной шутинг произошел в школе РТ

Интересное в Казани

день назад

У ребенка неправильный прикус? Смотрите на осанку!

чем травить кожеедов в квартире

Новости Татарстана

6 часов назад

Попросили прокомментировать: министр культуры РТ надела традиционный наряд на послание Минниханова

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

школа экстремального вождения в санкт-петербурге в Санкт-Петербурге

Лонгриды

день назад

Элитная квартира в Турции и другие богатства: в чем подозревают экс-главу Приволжского СК в Казани

Новости Татарстана

день назад

Поручил подготовить все к старту: в Татарстане начинается отопительный сезон

Лонгриды

день назад

Импортозамещение по-татарски: от Колы из Китая и Ирана до Хрутки вместо Nesquik

Новости Татарстана

день назад

Невосполнимая утрата для всего региона: сегодня скончалась народная артистка РТ

Новости Казани

4 часа назад

Возведут в Адмиралтейской слободе: макет Соборной мечети Казани одержал победу в Architizer Vision Awards
Лонгриды
22 часа назад

«Только после трагедии появилась охрана»: очередной шутинг произошел в школе РТ

«Только после трагедии появилась охрана»: очередной шутинг произошел в школе РТ

Новости Казани

час назад

Перейдут на бескондукторную систему: валидаторы постепенно начнут работать в транспорте Казани

Интересное в Казани

день назад

У ребенка неправильный прикус? Смотрите на осанку!

Спортивные новости Казани

2 часа назад

«Ни одной команде не просто играть в Казани»: тренер «Зенита» назвал «Рубин» серьёзным соперником

Спортивные новости Казани

2 часа назад

«Я отдам все силы»: Урош Дрезгич поделился эмоциями от перехода в казанский «Рубин»
Помочь животным или окружающей среде: в Казани пройдет экопраздник «Зеленая система»
Новости Казани
2 минуты назад

Помочь животным или окружающей среде: в Казани пройдет экопраздник «Зеленая система»

Важное в РТ

4 часа назад

Жителям Татарстана доступен сервис Сбера — «Пенсионная витрина»

Новости Казани

4 часа назад

Завершить планируют до 15 октября: мост на Назарбаева в Казани готов на 84%

Новости Татарстана

4 часа назад

Казань будет содействовать укреплению сотрудничества: Метшин обсудил сотрудничество с мэром Гуанчжоу
Позволит обеспечить безопасность: в Казани на один день ограничат продажу алкоголя
Новости Казани
47 минут назад

Позволит обеспечить безопасность: в Казани на один день ограничат продажу алкоголя