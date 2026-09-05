Журавлев: квалификация инвесторов защищает россиян на фондовом рынке

Система квалификации инвесторов, действующая в России, защищает физических лиц от излишних рисков на фондовом рынке. Такую точку зрения на Восточном экономическом форуме высказал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, назвав эту систему одной из самых совершенных в мире.

Сенатор уточнил, что доступ к более сложным и рискованным инструментам — низкорейтинговым акциям и деривативам — открыт только квалифицированным инвесторам. Для таких вложений нужны профильное образование, соответствующий капитал и опыт. Гражданам с меньшим объемом средств или без подготовки возможность вкладывать в высокорискованные активы ограничена.

Днем ранее Журавлев говорил о законопроекте, увеличивающем предельный размер страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам с 1,4 до 2 миллионов рублей. Он ожидает принятия документа в осеннюю сессию и начала действия с нового года, отметив, что экономике нужны длинные деньги. Слова сенатора приводит ТАСС.