Экономика

Журавлев: квалификация инвесторов защищает россиян на фондовом рынке

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Система квалификации инвесторов, действующая в России, защищает физических лиц от излишних рисков на фондовом рынке. Такую точку зрения на Восточном экономическом форуме высказал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, назвав эту систему одной из самых совершенных в мире.

Сенатор уточнил, что доступ к более сложным и рискованным инструментам — низкорейтинговым акциям и деривативам — открыт только квалифицированным инвесторам. Для таких вложений нужны профильное образование, соответствующий капитал и опыт. Гражданам с меньшим объемом средств или без подготовки возможность вкладывать в высокорискованные активы ограничена.

Днем ранее Журавлев говорил о законопроекте, увеличивающем предельный размер страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам с 1,4 до 2 миллионов рублей. Он ожидает принятия документа в осеннюю сессию и начала действия с нового года, отметив, что экономике нужны длинные деньги. Слова сенатора приводит ТАСС.

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