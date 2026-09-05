Экономика

Зубков сохранил пост главы совета директоров «Газпрома»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Виктор Зубков, специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа, вновь избран председателем совета директоров «Газпрома». Его заместителем на годовом собрании акционеров в четверг остался председатель правления компании Алексей Миллер, сообщили в «Газпроме».

Акционеры утвердили новый состав совета директоров на три года. В него вошли министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр энергетики Сергей Цивилев, а также переизбраны девять действующих членов.

Помимо Зубкова и Миллера, в списке переизбранных — председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Патрушев, заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, первый заместитель генерального директора «Газпром экспорта» Михаил Середа, ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов и ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.

Всего в совет директоров входят 11 человек. Зубков возглавляет его с 2008 года.

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