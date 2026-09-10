Экономика

Зимние шины за год подорожали на 7,4% в массовом сегменте

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Зимние шины для легковых машин в России за год подорожали в обоих ценовых сегментах. По данным агентства НАПИ, премиальные модели прибавили 6,6% и в августе стоили в среднем 29,4 тыс. рублей, а массовые — 7,4%, до 10,0 тыс. рублей.

Всесезонные покрышки разошлись в динамике. Премиум подешевел на 2,1%, опустившись до 21,4 тыс. рублей, тогда как непремиальные прибавили 8,2% и дошли до 13,4 тыс. рублей. Разрыв между категориями остается ощутимым.

Летняя резина тоже показала разнонаправленное движение: премиум подорожал на 7,5%, до 31,0 тыс. рублей, а массовый сегмент потерял 6,2% и опустился до 9,6 тыс. рублей.

Относительно июля зимний премиум прибавил 1,7%, непремиум — 5,8%. Всесезонные обе категории просели: минус 3,2% и минус 1,3%. Летний премиум сбросил 2,0%, массовые модели прибавили 2,5%. Такие данные привело агентство НАПИ, описавшее динамику средних цен на новые шины для легковых авто с августа 2025-го по август 2026 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Полезное

6 часов назад

В Татарстане начался прием заявлений о голосовании на дому

служба уничтожения клопов и тараканов

Интересное в Казани

день назад

Зимой памятник не ставят, но заказать выгоднее: рассказываем, сколько можно сэкономить на мемориале в Казани

Интересное в Казани

2 дня назад

Когда за окном −10, а дома +15: рассказываем, как подготовить дом к зиме без лишних трат

установка электрического духового шкафа в Ростове-на-Дону

Не у нас

14 часов назад

Священники разъяснили, чем опасно прикосновение к покойному

Не у нас

день назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

Кулинария

день назад

Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают

Кулинария

день назад

Драники у соседки золотистые, а мои серые и мокрые: что происходит с картошкой еще до жарки

Технологии

23 часа назад

Семена томатов после полета на «Бион-М» №2 проросли быстрее земных
Новости Татарстана
11 часов назад

Хирурги РКБ помогли пациентке с ожогом сохранить пищевод

Хирурги РКБ Татарстана помогли пациентке с хими...

Кулинария

6 минут назад

Пирожки сверху румяные, а внутри остается липкое тесто: почему лишние минуты в духовке не спасают

Полезное

день назад

В Татарстане с 9 сентября начинают работу участковые избирательные комиссии

Не у нас

час назад

Верующим раскрыли, как грехи связывают с болезнями

Кулинария

2 часа назад

Блины получаются сухими по краям и ломаются при сворачивании: ошибка начинается с теста
Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане...
Новости Татарстана
11 часов назад

Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане при участии Минниханова

Не у нас

2 часа назад

Ученые заметили превращение объекта 450P/LONEOS в комету

Технологии

2 часа назад

Apple представила iPhone 18 Pro и первый складной iPhone Duo

Не у нас

2 часа назад

В Норвегии найдена редкая окаменелость Charnia возрастом 560 млн лет
Гид по Казани
5 дней назад

Полезные сервисы: решения для жизни, работы и повседневных задач