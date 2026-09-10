Зимние шины за год подорожали на 7,4% в массовом сегменте

Зимние шины для легковых машин в России за год подорожали в обоих ценовых сегментах. По данным агентства НАПИ, премиальные модели прибавили 6,6% и в августе стоили в среднем 29,4 тыс. рублей, а массовые — 7,4%, до 10,0 тыс. рублей.

Всесезонные покрышки разошлись в динамике. Премиум подешевел на 2,1%, опустившись до 21,4 тыс. рублей, тогда как непремиальные прибавили 8,2% и дошли до 13,4 тыс. рублей. Разрыв между категориями остается ощутимым.

Летняя резина тоже показала разнонаправленное движение: премиум подорожал на 7,5%, до 31,0 тыс. рублей, а массовый сегмент потерял 6,2% и опустился до 9,6 тыс. рублей.

Относительно июля зимний премиум прибавил 1,7%, непремиум — 5,8%. Всесезонные обе категории просели: минус 3,2% и минус 1,3%. Летний премиум сбросил 2,0%, массовые модели прибавили 2,5%. Такие данные привело агентство НАПИ, описавшее динамику средних цен на новые шины для легковых авто с августа 2025-го по август 2026 года.